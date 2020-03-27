ABD'de bir Kongre mensubu daha koronavirüse yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat mensubu Joe Cunningham üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Temasının olduğu bir temsilcinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla 19 Mart'tan bu yana karatinada olan Cunningham'ın, bugün pozitif sonuç aldığı belirtildi.
Cunningham, yaptığı yazılı açıklamada belirtilerin hafiflemesine rağmen iyileşene kadar karantinada kalacağını bildirdi.
New information: SC Congressman Joe Cunningham tests postive for coronavirus. He's from the Charleston area. pic.twitter.com/cir0MgQgOs— Jamie Boll WBTV (@JamieBollWBTV) March 27, 2020
Cunningham; Mario Diaz-Balart, Ben McAdams ve Rand Paul'ın ardından Covid-19'a yakalanan dördüncü Kongre mensubu olarak öne çıkıyor.
ABD Temsilciler Meclisi, bugün koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik çöküşü önlemek için hazırlanan 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı.
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