New York’ta her 17 dakikada bir hasta koronavirüsten hayatını kaybediyor

New York’ta son iki günde her 17 dakikada bir koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Post'a göre, New York’ta son iki günde her 17 dakikada bir yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastası hayatını kaybetti.

New York son 24 saatte 461'den 605'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 175 ölümle Washington, 119 ölümle de Louisiana izliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 848 artışla 104 bin 860'a, ölü sayısı da 410 artarak 1711'e ulaştı.