Beyaz Saray: Trump, Putin ile enerji piyasalarını dengeleme konusunda anlaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel petrol krizine ilişkin yaptığı telefon görüşmesinde, 'enerji piyasalarını dengeleme konusunda mutabık kaldığını' açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Vekili Judd Deere, Trump ile Putin gerçekleştirilen arasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve küresel petrol krizi konulu telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Deere, iki liderin de enerji piyasasının istikrarının önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Yetkili, Trump ile Putin'in koronavirüsle mücadele ve küresel ekonomiyi canlandırma konusunda G20 ülkeleriyle birlikte çalışma konusunda anlaştığını kaydetti.

Deere, açıklamasında "Venezüella hakkında Başkan Trump, ülkedeki durumun korkunç olduğunu ve devam eden krize karşı demokratik bir geçiş görmenin hepimizin ilgisi dahilinde olduğunu yineledi" ifadelerini kullandı.

Read out from the White House on the call between President Trump and President Putin: pic.twitter.com/RrynzNCKIw — Katie Simpson (@CBCKatie) March 30, 2020

Görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin ve Trump'ın petrol pazarındaki mevcut durumu ele aldıkları ve bu yöndeki istişarelere enerji bakanları üzerinden devam etme konusunda anlaştıkları kaydedilmişti.

Açıklamada "Dünya petrol pazarındaki mevcut durum konusunda fikir alışverişi de yapıldı. Bu yöndeki Rus-Amerikan istişarelerine enerji bakanları üzerinden devam etme konusunda anlaşma sağlandı" denilmişti.