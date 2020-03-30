Kaliforniya Valisi: Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılanlar 4 günde ikiye katlanacak

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların 4 gün içinde iki katına çıkacağını ve bu süre zarfında yoğun bakıma alınan hastaların da üç katına çıkacağını belirtti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin önümüzdeki günlerde ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelmesi beklenirken Vali Gavin Newsom son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Newsom, eyalette Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların 4 gün içinde neredeyse iki katına çıkacağını öne sürerek, yoğun bakıma alınan hastaların da üç katına çıkacağını kaydetti.

Açıklamasında bugün itibarıyla Covid-19 nedeniyle 1.421 kişi hastaneye kaldırıldığını söyleyen Newsom, 4 gün önce bu sayının 746 olduğu bilgisini verdi.

Newsom'a göre, yine aynı sürede yoğun bakıma alınan hasta sayısı 200'den 597'ye yükseldi ve eyalette 5.763 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Emekli sağlık personelleri ve tıp öğrencilerini göreve çağırdı

Hastane ve yoğun bakım hizmetlerine duyulan ihtiyaçtaki bu hızlı artış ise Vali Newsom'un, emekli doktorlar ve hemşireleri, bunların yanı sıra tıp öğrencilerini de hastane ve kliniklerde göreve çağırmasına neden oldu. Ayrıca bu çağrıyı duyurmak adına bir web sitesi oluşturuldu.

Newsom'un çağrısına göre valilik, emekli sağlık personelleri ve öğrencilerin lisanslarının yeniden etkinleştirilmesine yardımcı olacak.

Vali, konuya ilişkin açıklamasında "Hemşirelik okulu öğrencisi, tıp fakültesi öğrencisiyseniz; son birkaç yıl içinde emekli olduysanız size ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.