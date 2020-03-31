Pentagon, ABD ordusunda koronavirüsten ilk asker ölümünün meydana geldiğini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaptığı açıklamada New Jersey Ulusal Muhafızları'na bağlı bir askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Esper, açıklamasında "Bugün Savunma Bakanlığı için üzücü bir gün, koronavirüs nedeniyle ilk askeri personelimizi kaybettik" dedi.

Hayatını kaybeden askerin ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Esper, şunları söyledi:

"Bu kayıp haberi, Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için kurumlar arası ortaklarımızla daha yakın çalışma yönündeki kararlılığımızı güçlendiriyor."

Hayatını kaybeden askerin 21 Mart'tan bu yana hastanede tedavi altında olduğu belirtiliyor.

27 Mart itibarıyla Pentagon, bakanlık bünyesinde 652 Kovid-19 vakasının olduğunu bildirmişti.

Pentagon, kurumdaki vakaların artmasını takiben 25 Mart'ta küresel düzeyde tüm bakanlık kurulumlarındaki sağlık koruma seviyesini "Charlie" olarak bilinen en yüksek ikinci seviyeye yükseltmişti.

Bu doğrultuda büyük ölçekli toplantılar iptal edildi, bakanlığa bağlı departmanlara girişlerde ateş ölçme zorunlu kılındı ve bazı binalara girişler yasaklandı.

Worldometer'ın yayınladığı son verilere göre dünya çapında 782 binden fazla Kovid-19 vakası bulunuyor ve 37 binden fazla hasta hayatını kaybetti.

ABD'de ise 160 binden fazla vaka tespit edildi ve son olarak tedavi altına alınan yaklaşık 3 bin hasta hayatını kaybetti.