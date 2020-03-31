Trump: Rusya, ABD'ye tıbbi malzeme dolu büyük bir uçak gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'dan aldıkları yardımdan söz etti.

Trump, "En nihayetinde daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Çok şey öğrendik. Birçok ülkeyle çok iyi ilişkilere sahip olduğumuzu söylemem gerekir. Çin birtakım şeyler gönderdi, Rusya tıbbi malzemelerle dolu çok ama çok büyük bir uçak gönderdi. Diğer ülkeler de bize birçok şey gönderdi, memnun bir şekilde şaşkınlığa uğradım" dedi.

Trump, Rusya'nın ABD'ye gönderdiği tıbbi malzemelere ilişkin detay paylaşmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Trump'la telefonda Kovid-19'la mücadelede işbirliğini konuşmuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, “Devlet başkanları, koronavirüsün dünyadaki yayılma boyutları konusunda derin endişelerini dile getirdi, Rusya ve ABD'de bu tehdide karşı koymak için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi. Bu doğrultuda iki ülke arasında daha yakın işbirliği olanakları ele alındı” ifadelerine yer verilmişti.

Rusya, daha önce İtalya'ya da bir konvoy göndermişti. Bergamo kentine giden konvoyda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyordu.