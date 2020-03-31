'Güney Kore'yi herkesten daha iyi bilirim' diyen Trump, Seul'ün nüfusunu 28 milyon gibi 'ufak bir farkla' şaşırdı

Koronavirüsle ilgili basın toplantılarında da her zamanki performansını koruyan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerle atışırken, ilkin Güney Kore'yi herkesten daha iyi tanıdığını iddia etti, ardından başkentinde 38 milyon insanın yaşadığını söyledi. Seul'un nüfusu yaklaşık 10 milyon.

ABD'nin koronavirüs pandemisiyle mücadelesinde yeterince test bulunmamasından başlayan bir dizi skandal yaşanırken, Başkan Donald Trump günlük korona basın toplantısında neden hazırlıksız yakalanıldığının sorgulanması üzerine gazetecilerle laf dalaşına tutuştu.

Trump, sık sık kavga ettiği PBS NewsHour muhabiri Yamiche Alcindor'un ABD'de niye Güney Kore'deki kadar test yapılmadığı sorusuna da sinirlendi.

Trump explains that he accused nurses and New York officials of misappropriating masks because he was told that was happening by an unnamed "tremendous power in the business" pic.twitter.com/9ANcq2AfCz — Aaron Rupar (@atrupar) March 30, 2020

ABD Başkanı, yüzölçüm bakımından ABD'nin çok geniş, Güney Kore'nin ise çok dar bir ülke olduğundan söz ederken "Güney Kore'yi herkesten daha iyi bilirim" dedi.

'Başkenti Seul'de 38 milyon insanın yaşadığını, ABD'nin hiçbir kentinde bu kadar çok insanın bulunmadığını, Seul'de insanların dipdibe yaşam sürmek zorunda olduklarını' anlatan Trump, diğer yandan 'ABD'nin çok geniş bir alana yayıldığı, devasa büyüklükte çiftliklerinin olduğundan' söz etti.

Trump, gazeteciyi, 'böyle sorular sormak yerine test yapan sağlık çalışanlarını takdir etmesi gerektiği' iddiasıyla azarladı.

ABD Başkanı, bu iddialı çıkışması sırasında Güney Kore başkentinin nüfusunu 28 milyon gibi 'ufak bir farkla' şaşırdı. Zira Seul'de yaklaşık 10 milyon insan yaşıyor.

Trump'ın 38 milyon sayısını ve diğer tasvirleri nereden çıkardığı da spekülasyon konusu oldu.

Seul'ü çevreleyen metropol bölgenin tamamı, dünya çapında en büyük beşinci.

Geniş bölgede toplam 25 milyon kişi yaşarken, Güney Kore'nin toplam nüfusu 51 milyon.

Seul'ün denizden yüksekliğinin 38 metre olmasından ötürü mü Trump'ın aklına 38 sayısının geldiği merak edildi.

Baltıkları Yugoslavya'nın dağılmasından sorumlu tutmuştu

Ancak coğrafi bilgisinin kıtlığını daha önce ortaya sermiş bulunan Trump, Avrupa'nın merkez ülkesi Belçika'dan 'güzel bir şehir' diye söz etmiş, bir uluslararası toplantıda Baltıklar ile Balkanları karıştırmış, bu yüzden eski Sovyet cumhuriyeti Baltık ülkelerini Yugoslavya'nın dağılmasıyla sonuçlanan savaşları çıkarmakla suçlayarak Litvanya, Letonya ve Estonya'nın liderlerini hayretler içinde bırakmıştı.