ABD'den, Venezüella'ya yaptırımların kalkması için 'geçiş hükümeti' şartı

ABD yönetimi, Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden 'muhalif' Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezüella'ya uygulanan yaptırımları kaldırılabiliriz" ifadesini kullandı.

ABD'nin Venezüella'da yaşanan siyasi krizi sonlandırmayı amaçladığını belirten Pompeo, "Bu teklif, serbest ve adil bir başkanlık seçimine imkan veren ve Venezuela'ya yönelik ABD yaptırımlarını sona erdirecek bir geçiş hükümetinin kurulması çağrısında bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Pompeo, Guaido'ya olan destek ve bağlılıklarında herhangi bir azalma olmadığını ve seçimlere girmesi durumunda kazanacağına inandıklarını belirterek, buna rağmen tarafsız ve adil bir hükümet kurulması adına Guaido'nun kenara çekilmesi gerektiğini belirtti.

Maduro yönetimi tarafından siyasi bir geçiş hükümeti kabul edilene kadar ülkeye yönelik yaptırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

"Maduro rejiminin küresel Kovid-19 salgını konusunda yeterince hazırlık yapmaması ve beklentileri karşılayamaması bile durumun ciddiyetine ışık tutmaktadır. Bu teklif, Venezüella'nın iyileşmesine yardımcı olmak ve Venezuela halkının tercihlerine saygı duyulmasına olan taahhüdümüzü göstermektedir. İster asker, ister sivil, ister genç, ister yaşlı olsun tüm Venezuelalıları ideolojik eğilimlerinden ve parti bağlarından sıyrılmaya ve bu teklifi ciddiye almaya davet ediyoruz".