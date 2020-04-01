Koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor: New York borsası düşüşle tamamlandı

Koronavirüs vakalarındaki artış ve salgına ilişkin endişelerin de etkisiyle, New York borsası, salı gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,8 azalışla 21.917,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 2.586,88 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1 azalışla 7.700,1 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının etkilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 177 bin 452’ye, ölü sayısı ise 3 bin 440'a yükseldi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü ve Temmuz 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.