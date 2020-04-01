Las Vegas'ta koronavirüs nedeniyle oteller bomboş beklerken, evsizler 1.8 metre arayla açık otoparka yerleştirildi

ABD'nin kumarhaneler ve gece kulüpleri cenneti Las Vegas, geçici barınağa ihtiyaç duyan evsizlere, binlerce otel odası boş haldeyken, ne duvarı ne de tavanı olan bir yeri tahsis etti.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın umursamazlığı yüzünden hazırlıksız girilen koronavirüs pandemisinde vaka sayısı 189 bin 633'e, ölü sayısı 920 artarak 4090'a çıkarken, sosyal politikaların yokluğu 'Amerikan Rüyası'nın bir simgesinde de acı yüzünü gösterdi.

Kumarhaneler ve gece kulüpleri cenneti Las Vegas'ta koronavirüs nedeniyle bu mekanlar terk edilmiş ve binlerce otel odası boş haldeyken, geçici barınağa ihtiyaç duyan evsizler ne duvarı ne de tavanı olan bir yere, açık otoparka yerleştirildi.

Las Vegas'da Katolik Kilisesi'ne bağlı hayır kurumlarının işlettiği bir evsiz barınağı, burada kalan bir erkeğin test sonucunun koronavirüs pozitif çıkması üzerine kapatıldı.

Diğer evsiz barınakları da dolup taşarken, yerel yetkililer açıkta kalan 500 evsizi bir kongre merkezinin açık otoparkına yerleştirdi.

Touro Üniversitesi tıp fakültesi öğrencileri koruyucu takımlara bürünerek her evsizi koronavirüs belirtisi gösterip göstermediğine dair taramadan geçirmekle görevlendirildi.

Taramadan geçirildikten sonra açık otoparka sokulan evsizler, 1.8 metre aralıkla çizilen küçücük bölümlere yerleşip sığmaya çalıştı.

50'den fazla gönüllü evsizlerin uyuması için mat niteliğinde olan 2230 metrekare halıfleks serdi. Taşınır tuvaletler ve çamaşır makineleri de getirildi.

Açık otoparkın Katolik barınağının yeniden açılmasının beklendiği cuma gününe kadar evsizleri ağırlayacağı açıklandı.

Las Vegas yerel yönetim sözcüsü David Riggleman, evsizleri yerleştirmek için otoparkın ait olduğu kongre merkezi dahil boş binalar yerine açık alanı tercih etmelerini, hastanelerin dolup taşması halinde kapalı alanları kullanmak için rezerve etmeleriyle açıkladı.

Resmi yerel rakamlara göre Las Vegas'da 6500'den fazla kalıcı şekilde evsiz yaşıyor ve bunların yüzde 70'i dışarıda yatıyor.