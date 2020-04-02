ABD'nin New Jersey eyaletinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 5'e yükseldi

ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

New Jersey’in Paterson şehrinde oturan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Paterson şehrindeki Saint Joseph Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tutulan H.K.'nin salı günü yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Karaçay Türk toplumunun bir üyesi olduğu ifade edilen H.K.'nın vefat haberi akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılırken, New Jersey eyaletinde Kovid-19 kaynaklı Türk toplumu kayıplarının şimdiye kadar sadece Paterson'da görüldü.

H.K. ile Paterson şehrinde Kovid-19 sebebiyle öldüğü belirlenen Türklerin sayısı 5’e yükseldi. Şehirde bulunan hastanelerde halen bazı Türk vatandaşlarının koronavirüs teşhisi ile tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Son vefat haberi ile birlikte ABD genelinde Türk toplumu üyelerinden Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselmiş oldu.