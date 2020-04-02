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08:53 02 Nisan 2020
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    Trump’ın basına toplantısına katılan FDA Komiseri Stephen Hahn, beş dakika içinde sonuç verebilecek cihazın yakın zamanda ABD genelinde kullanılacağını söyledi. Test kitleri, gelecek ay doktor kliniklerinde, acil servislerde ve yol üst araçlarda da kullanılacağı belirtildi.

    Trump: ABD'nin tıbbi malzeme stoku bitmek üzere

    © İHA / MICHAEL REYNOLDS
    ABD
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1871)
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202004021041738077-trump-abdnin-tibbi-malzeme-stoku-bitmek-uzere/

    ABD Başkanı Donald Trump,  acil durum tıbbi koruyucu ekipman stoklarının neredeyse bittiğini duyurdu.

    ABD'de yaşanan tıbbi ekipman kıtlığını ilk olarak The Washington Post gazetesi duyurmuştu. Gazetenin haberinde koruyucu maskelerin, eldivenlerin ve diğer tıbbi ekipmanların bitmek üzere olduğunu yazmıştı.

    Dün akşam Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bu iddiayı doğrulayarak, ekipmanların kullanılmaya hazır hâle geldiği anda hiç bekletilmeden direkt olarak hastanelere gönderildiğini belirtti.

    ABD lideri, eyalet yönetimlerine çağrıda bulunarak maske yapımı için yerel üreticilerle "bir anlaşma yapma" çağrısında bulundu.

    Trump, "Şu anda bazı şeyler ithal ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz solunum cihazlarından yaklaşık 10 bin tane var. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama değil" diye devam etti ve 'Ulusal Muhafızlar'a ihtiyaç duyulduğunda hastaneye sağlık malzemesi taşıma hakkı verildiğini' duyurdu.

    ABD, şu anda dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede 216 binden fazla vaka tespit edildi ve ölümler 5 bini aştı.

    Basın toplantısının dikkat çeken yanlarından biri, Trump ile podyuma çıkanlardı. Düzenlenenin bir 'Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü brifingi' olmasına rağmen Trump sahneye Adalet Bakanı William Barr ve hükümetin en yüksek rütbeli savunma yetkilileriyle çıktı.

    Sahnedekilerin birbirlerine bir buçuk metre mesafe koymaması dikkat çekti.

    Ülkesi, dün uzmanlar tarafından yapılan, "240 bin kişi ölebilir" açıklamasını hazmetmeye çalışırken Trump, konuşmasının bir bölümünü Venezüella'ya ayırdı. 'Uyuşturucu kartellerinden' bahsede Trump, Venezüella'ya ABD Donanması'ndan gemiler gönderileceğini belirtti. Trump, "Hükümetler ve ülkeler Koronavirüs'e yoğunlaşırken, kartellerin, suçluların ve teröristlerin bu durumdan faydalanmaya çalışma riski artıyor. Buna izin vermemeliyiz" dedi.

    Savunma Bakanı Mark Esper'ın hedefinde ise Venezüella Devlet Başkanı vardı:

    "Venezüella halkı Maduro ve onun ülke üzerindeki haydutça kontrolü nedeniyle fazlasıyla acı çekmeye devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçıları bu hukuksuzluktan faydalanıyor."

    Reuters'ın ulaştığı belgelere göre ABD, Maduro'ya 'kenara çekilmesi' ve bir geçiş hükümeti kurulması için Venezüella'ya çağrıda bulundu.

    ABD, geçen hafta Maduro ve birkaç müttefikini 'narkotik-terörizmle' suçlamıştı. Maduro bu duruma, "19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar" diyerek tepki göstermişti.

    Geçen yıldan beri ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezüella'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. Çin ve Rusya gibi ülkeler de Maduro hükûmetine askeri destek sunuyor.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1871)
    Etiketler:
    açıklama, Tıbbi malzeme, Kovid-19, Koronavirüs, ABD
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