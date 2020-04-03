Trump'tan Rusya'nın tıbbi ekipman desteği hakkında açıklama: Çok güzel bir jestti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın yeni tip koronavirüsle mücadelede ABD'ye çok sayıda hayatı kurtarabilecek yüksek kaliteli tıbbi ekipmanlar sunduğunu söyleyerek "Bu çok güzel bir jestti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek için Rusya'dan gönderilen tıbbi malzemelere ilişkin açıklamada bulundu.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Rusya'nın çok sayıda hayatı kurtarabilecek yüksek kaliteli tıbbi ekipmanlar sunduğunu söyleyen Trump, "Bu çok güzel bir jestti. 'Hayır teşekkür ederim' diyebilirdim fakat 'Alacağım' dedim. (Rusya Devlet Başkanı Putin) Kabul ettiğim birçok yüksek kaliteli tıbbi malzeme sundu. Bu çok sayıda hayatı kurtarabilir. Rus propagandasından azıcık bile endişe etmiyorum" ifadelerini kullandı.

President Trump said "it was a very nice gesture on behalf of President Putin to send medical supplies" to help us fight #coronavirus. "I could have said no, but I said I'll take it." #8NN #BeInformedVegas pic.twitter.com/0e4amNJjrW — 8 News NOW (@8NewsNow) April 2, 2020

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından dün yapılan yazılı açıklamada belirtilen, tıbbi malzemelerin satın alındığı yönündeki iddia hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ABD Başkanı, "Putin yalnızca ilave ekipman sundu" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da Rus An-124-100 Ruslan uçağının koronavirüs salgının yayıldığı ABD'ye tıbbi maske götürdüğünü açıklamıştı.

Trump da, Rusya'nın ABD'ye tıbbi malzeme dolu büyük bir uçak gönderdiğini söylemişti.

Teslimat hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, "Hepimizin hayatını tehdit eden ortak düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.