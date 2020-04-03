ABD'de son 24 saatte 1.169 Kovid-19 hastası daha hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri yayınladı.

Verilere göre son 24 saatte ABD'de 1.169 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve bu sayı, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan en yüksek günlük kayıp olarak kayda geçti.

Böylelikle ABD'de salgının başlangıcından bu yana toplamda 5.926 hasta hayatını kaybetti. Ayrıca ülkedeki toplam vaka sayısı da 242.182'ye yükseldi.

Bundan önceki en yüksek sayı, 27 Mart tarihinde İtalya'da 969 olarak kaydedilmişti.