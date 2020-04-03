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11:18 03 Nisan 2020
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    Koronavirüs mektubu ABD’li kaptanın işine mal oldu

    © REUTERS / US NAVY
    ABD
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1962)
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    Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ABD'ye ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier görevden alındı. Crozier, ABD donanmasına mektup yollayarak, gemideki tüm personelin karaya çıkarılmasını talep etmiş, “Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok” demişti.

    Pasifik'teki Guam adasında bulunan nükleer kapasiteli USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde yaşanan karantina karmaşasında fatura, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok” diyen kaptan Brett Crozier’e kesildi.

    ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, Crozier’in görevden alındığını duyurdu.

    Yaşananları ‘abartmış’

    ABD’li üst düzey yetkililer görmeden önce mektubun kopyalarının basına ve emir komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderildiğini belirten Modly, bunun ‘kötü bir iletişim yönetimi’ olduğunu savundu.

    Crozier’in ‘bir krizin ortasındayken çok kötü bir muhakeme’ sergilediğini belirten Modly, gemideki askerlerin hiçbirinin durumunun ciddi olmadığını, kaptanın ‘yaşananları abarttığını’ söyledi.

    Modly, “(Mektup) gemide neler olup bittiğine dair gerçekleri saptırdı ve gereksiz bir panik havası yarattı. Aklımda, Kaptan Crozier’in, mürettebatının güvenliği ve refahı için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yaptığına dair bir şüphe yok. Ama maalesef tam tersi oldu” dedi.

    Baklayı ağzından çıkardı: Düşmanları cesaretlendirdi

    Mektubun denizcilerin ailelerini korkuttuğunu belirten Modly; aynı zamanda operasyonel yeterliliği ve güvenliği de sorgulamaya açtığını, bir avantaj elde etmeye çalışan düşmanları cesaretlendirdiğini savundu.

    Personelle birlikte 4 bin 800 kişilik bir mürettebatın bulunduğu USS Theodore Roosevelt’de 114 koronavirüs vakası tespit edildi.

    Kaptan Brett Crozier gemide salgının yayılması üzerine ABD donanmasına hitaben dört sayfalık bir mektup kaleme aldı. Mektupta, sadece az sayıda askerin karaya indirilip hastaneye kaldırıldığını ancak gemide kalan binlerce askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığı belirtiliyordu.

    Crozier, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz” diyordu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1962)
    Etiketler:
    Thomas Modly, Tahliye, Mektup, Salgın, Koronavirüs, Uçak gemisi, USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, Karantina, Guam, ABD
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