New York'ta koronavirüsten en ölümcül gün yaşandı

ABD'de koronavirüs salgınının en ağır yaşandığı yerlerden birisi olan New York, en ölümcül gününü yaşadı.

New York Gov. Andrew Cuomo says there are now 102,863 coronavirus cases in the state. More than 14,000 patients are currently hospitalized and 2,935 people have died so far in the state. https://t.co/OehIaJBBoR — CNN (@CNN) April 3, 2020

​Duruma dair açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte 562 insanın hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 2.935’e yükseldiğini açıkladı. Eyaletteki toplam vaka sayısı ise 92 bin 381’den 102 bin 863’e yükseldi.

14 bin kişinin hastanede, 3700 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü eyalette, bugüne kadar 8800 kişi taburcu edildi. Vali Cuomo, hastanelerin fiili olarak koronavirüs hastaları için yoğun bakım merkezlerine dönüştüğü açıkladı. ''New York'a yardım edin'' çağrısını yapan Cuomo, Çin'den malzeme alımı için Alibaba ile çalıştıklarını açıkladı.