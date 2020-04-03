Trump'a kafa tutan 79 yaşındaki halk sağlığı uzmanı Fauci'nin 'Yaşayan En Seksi Erkek' ilan edilmesi için imza yağıyor

ABD'de bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkili konumundaki Dr. Anthony Fauci, Başkan Donald Trump'ın koronavirüsle ilgili umursamaz politikalarına kafa tutmasının ardından, halk nezdinde en güvenilir yetkiliye dönüştü. 79 yaşındaki halk sağlığı uzmanının 'Yaşayan En Seksi Erkek' ilan edilmesi için açılan kampanyaya da imza yağıyor.

ABD'de bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkili konumundaki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Başkanı Anthony Fauci, Başkan Donald Trump'ın koronavirüsle ilgili umursamaz politikalarına kafa tutmasının ardından halk tarafından 'yaşayan en seksi erkek' ilan edilme yolunda ilerliyor.

Trump tarafından oluşturulan Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nde de yer alan ve Başkan Trump'ın insanları çalıştırıp ekonomiyi döndürme ısrarına "Niye ulusal çapta karantina ilan etmiyoruz, anlamıyorum" diyerek meydan okuyan Dr. Anthony Fauci, korona günlerinde ABD'nin beklenmedik yeni kahramanı haline geldi.

People dergisinin yıllık geleneksel 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanının 79 yaşındaki halk sağlığı uzmanına verilmesi için internette imza toplama kampanyası başlatıldı.

Bu unvana daha önce futbolcu David Beckham, aksiyon filmlerinin yıldızı Dwayne “The Rock” Johnson, aktör Idris Elba gibi şöhretler layık görülmüştü.

Dr. Fauci, koca kafası sallanan oyuncak ya da leziz hamur işleri şekillerine sokularak da 'ölümsüzleştirildi'.

Dün Sallanan Kafa Şöhretler Müzesi, bir Dr. Fauci modelini tanıtırken elde edilecek gelirin '100 milyon maske meydan okumasını' desteklemek için Amerika Hastane Derneği'ne gideceğini açıkladı.

Hayranları da Fauci'yi yiyip biritiyor. New York'te bir fırının geçen hafta satmaya başladığı bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkilinin yüzünü taşıyan donatlar hem dükkanda hem de internette peynir ekmek gibi sattı.

ABD'de koronavirüs krizinin yüzünü tişörtler, mumlar ve hayranlarının yaptığı her türlü sanat eseri ve süs eşyasında da görmek mümkün.

Change.org sitesinde People dergisinin 2020 yılındaki 'yaşayan en seksi erkek' unvanının Fauci'ye verilmesi için açılan kampanya da yüzlerce imza topladı.

Kampanyanın bildirisinde şöyle denildi:

"Onun zeki, akıllı, rahatlatıcı tavrı ulusal kaygımızın hafiflemesine yardımcı oldu. İktidarın yüzüne gerçeği söyledi, böyle bir güç bu zamanda çok az kişide var. Kibar, nazik yüzü ve görüşme tarzı, fırtınada sükunet getirdi. Zekayı çekici bulanlar ve daha başka pek çokları için o kesinlikle 2020'deki Yaşayan En Seksi Erkek'tir."

People GYY de Fauci'ye boş değil

Yüzlerce imza yağan kampanyadan haberdar olan People Genel Yayın Yönetmeni Dan Wakeford şu karşılığı verdi:

"1 Nisan şakası mı değil mi, bilmem, ama gerçekten de Dr. Anthony Fauci hiç beklenmedik şekilde Koronavirüs Görev Gücü basın toplantılarının yıldızı haline geldi. TV'de kaçırılmaması gereken bir şey olması halini, bu belirsizlik döneminde ailesinin sağlığını ve güvenliğini en iyi ne şekilde koruyabileceğine dair bilgeliğe aç kitleler için geri getirdi. Akıllılık seksidir, buna şüphe yok."

-Kasım ayında bu unvanın verileceği kişiyi seçmekten kendisinin sorumlu olduğunu belirten ve hangi kriterlerden hareket ettiklerini anlatan Wakeford "People kapağı olmak prestiji, ABD'de hala en çok konuşulan kişisiniz demektir" diye ekledi.