Pentagon: Yaklaşık 20 bin ulusal muhafız eyaletlere salgına karşı mücadelede yardım ediyor

Pentagon, Ulusal Muhafızlar Birliği'nden yaklaşık 20 bin askerin, eyalet yönetimlerine yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımcı olmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de salgınla mücadelede Ulusal Muhafızlar da devreye girdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, yaklaşık 19 bin 700 ulusal muhafızın valilerin yönlendirmesiyle eyaletlerde, ilave tıbbi kapasitenin oluşturulmasına ve tıbbi malzeme ve gıdaların taşınması ve dağıtımını içeren lojistik destek sağlamaya odaklanan salgınla mücadele faaliyetlerine aktif olarak katıldığı belirtildi.

Bakanlık, Batı Virgina eyaletinde perakende ve diğer mağaza çalışanları için eğitim misyonları yürütmek üzere 420 asker görevlendirildiğini kaydetti.

Ulusal Muhafızların Maryland eyaletinde sağlık çalışanlarına 1 milyondan fazla maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanları dağıttığı bilgisi verilen açıklamada, askerlerin Tennessee eyaletinde de yerel makamların özel test alanlarındaki faaliyetlerin sürdürülmesine yardımcı olduğu bildirildi.