ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklana son verilere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 7 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'de virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan son verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bin 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 7 bin 77'ye yükseldi.

"US marks record for most new coronavirus deaths reported in a single day



The US coronavirus death toll reached 7,077 on Friday afternoon, according to Johns Hopkins University. The increase of 1,094 deaths today is the most number of deaths in a single day." — Getting Distancy (@GettingGophery) April 3, 2020

Verilere göre ülkedeki toplam vaka sayısı da 275 bine yaklaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gün içinde insanların yüz maskesiz sokağa çıkmamasını öngören bir dizi talimat yayınlamıştı.