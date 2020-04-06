Alman yetkili 'maske korsanı Trump' hikayesinde düzeltmeye gitti, ama maskelerin akıbeti meçhul

Berlin eyaleti yönetiminin 'maske siparişinin Trump tarafından gasp edildiği' hikayesinde soru işaretleri ortaya çıksa da maskeler hala kayıp.

Çin'de aralık ayında patlak veren koronavirüs salgınına karşı hazırlık yapmak için uzun zamanları olduğu halde tümüyle hazırlıksız yakalanma yoluna giden Batı ülkeleri arasında 'maske savaşları' yaşanırken, 'korsanlık' suçlamalarının odağında Trump yönetimi var.

"We need the masks, we don't want others getting them",

- Donald Trump-#TrumptheWorstPresidentEVER https://t.co/j2uEk4X4Vj — Nadja #StayAtHome (@MizSilversea) April 5, 2020

Almanya'nın Berlin eyaletinin Çin'de faaliyet gösteren 3M isimli ABD'li şirketten satın aldığı maskelerin ABD'ye yönlendirildiği ve Tayland'da ABD tarafından el konulduğunu açıklayan Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel, ilkin 'modern korsanlık' ve 'Vahşi Batı' tepkisini gösterdi, ardından geri adım attı.

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller de Trump yönetimini 'insanlıkdışı' ve 'kabul edilemez' davranmakla itham ederken, onun gibi Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Geisel'in cuma günü anlattığı hikaye 3M isimli üretici şirket tarafından reddedildi.

'Berlin'den herhangi bir sipariş almadık'

3M 'nakliyatı başka yere yönlendirmediği, zaten Berlin'den herhangi bir sipariş almadığını' söyledi. Beyaz Saray da 'herhangi bir müdahalede bulunduğunu' yalanladı.

Bunun üzerine cumartesi günü hikayesini değiştiren Geisel, 'Berlin Polis Teşkilatı için maske siparişinin ABD'li değil, Alman bir firmaya verildiğini, olayın ayrıntılarını netleştirmeye çalıştıklarını' duyurdu.

Trump: Düzeltilmiş Yalan Haber

ABD medyası, ilkin Alman eyalet bakanının anlatımına dayanarak, maske ihracatına yasak getiren Trump yönetiminin maskelere el koyduğuna dair haber yaptı, ardından yeni gelişmelere göre haberde düzeltmeye gitti.

Bu da Başkan Donald Trump'ın Washington Post'a "Düzeltilmiş Yalan Haber" tepkisini göstermesine yol açtı.

Geisel, cuma günkü ilk açıklamasında 'Trump'ın yerli müşterileri yabancı müşterilerin önüne koymazsa büyük bedel ödetmekle tehdit etmesi üzerine 3M'nin sevkiyatı başka yere yönlendirdiğini' iddia etmişti.

Zira Trump, perşembe günü “Çin’de neler yaptıklarını gördükten sonra 3M’e sert darbe vurduk” diye giriştiği bir tweet atmıştı.

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020

Suçlamalar çığ gibi

Nitekim sonuç olarak maskeler hala kayıp!

Dünya çapında başka maske nakliyatları da kayıp durumda olduğundan, parmaklar, Trump yönetimini işaret ediyor.

Örneğin Fransa'da bazı yerel yetkililer, 'ABD'li alıcıların koruyucu kıyafet nakliyatına müdahale edip astronomik fiyatla tedarikleri kaptığından' yakındı.

‘America First’: Covid-19 exposes cracks in Trans-Atlantic solidarity as US snatches up France-bound masks https://t.co/lJBRelXNpv pic.twitter.com/fFo9437Cbb — Pacific Sanctum✨ (@preueth) April 4, 2020

'Masum değiliz hiçbirimiz'

RT'ye konuşan Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesel yönetiminin başı Renaud Muselier, 'kalkmaya hazırlanan uçaktaki koruyucu kıyafet kargosunu üç-dört katı nakit para ödeyerek satın alan ABD'lilerin uçağı Fransa yerine ABD'ye yönlendirdiğini' söyledi.

Kanadalı alıcılardan da benzeri şikayetler gelmesi üzerine Justin Trudeau hükümeti iddiaları soruşturacağını açıkladı.

Ancak maske savaşları "Masum değiliz hiçbirimiz" şarkısı gibi.

Fransa da İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere el koymakla suçlandı.

İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, 'Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu' duyurdu.