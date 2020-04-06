Kayıt
19:21 06 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Alman yetkili 'maske korsanı Trump' hikayesinde düzeltmeye gitti, ama maskelerin akıbeti meçhul

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104168/78/1041687850_0:1:1200:676_1200x675_80_0_0_50c3bf53d8828dfdddb559223c66d414.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202004061041767141-alman-yetkili-maske-korsani-trump-hikayesinde-duzeltmeye-gitti-ama-maskelerin-akibeti-mechul/

    Berlin eyaleti yönetiminin 'maske siparişinin Trump tarafından gasp edildiği' hikayesinde soru işaretleri ortaya çıksa da maskeler hala kayıp.

    Çin'de aralık ayında patlak veren koronavirüs salgınına karşı hazırlık yapmak için uzun zamanları olduğu halde tümüyle hazırlıksız yakalanma yoluna giden Batı ülkeleri arasında 'maske savaşları' yaşanırken, 'korsanlık' suçlamalarının odağında Trump yönetimi var.

    Almanya'nın Berlin eyaletinin Çin'de faaliyet gösteren 3M isimli ABD'li şirketten satın aldığı maskelerin ABD'ye yönlendirildiği ve Tayland'da ABD tarafından el konulduğunu açıklayan Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel, ilkin 'modern korsanlık' ve 'Vahşi Batı' tepkisini gösterdi, ardından geri adım attı.

    Berlin Belediye Başkanı Michael Müller de Trump yönetimini 'insanlıkdışı' ve 'kabul edilemez' davranmakla itham ederken, onun gibi Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Geisel'in cuma günü anlattığı hikaye 3M isimli üretici şirket tarafından reddedildi.

    'Berlin'den herhangi bir sipariş almadık'

    3M 'nakliyatı başka yere yönlendirmediği, zaten Berlin'den herhangi bir sipariş almadığını' söyledi. Beyaz Saray da 'herhangi bir müdahalede bulunduğunu' yalanladı. 

    Bunun üzerine cumartesi günü hikayesini değiştiren Geisel, 'Berlin Polis Teşkilatı için maske siparişinin ABD'li değil, Alman bir firmaya verildiğini, olayın ayrıntılarını netleştirmeye çalıştıklarını' duyurdu.

    Trump: Düzeltilmiş Yalan Haber

    ABD medyası, ilkin Alman eyalet bakanının anlatımına dayanarak, maske ihracatına yasak getiren Trump yönetiminin maskelere el koyduğuna dair haber yaptı, ardından yeni gelişmelere göre haberde düzeltmeye gitti.

    Bu da Başkan Donald Trump'ın Washington Post'a "Düzeltilmiş Yalan Haber" tepkisini göstermesine yol açtı. 

    Geisel, cuma günkü ilk açıklamasında 'Trump'ın yerli müşterileri yabancı müşterilerin önüne koymazsa büyük bedel ödetmekle tehdit etmesi üzerine 3M'nin sevkiyatı başka yere yönlendirdiğini' iddia etmişti.

    Zira Trump, perşembe günü “Çin’de neler yaptıklarını gördükten sonra 3M’e sert darbe vurduk” diye giriştiği bir tweet atmıştı.

    Suçlamalar çığ gibi

    Nitekim sonuç olarak maskeler hala kayıp!

    Dünya çapında başka maske nakliyatları da kayıp durumda olduğundan, parmaklar, Trump yönetimini işaret ediyor.

    Örneğin Fransa'da bazı yerel yetkililer, 'ABD'li alıcıların koruyucu kıyafet nakliyatına müdahale edip astronomik fiyatla tedarikleri kaptığından' yakındı.

    'Masum değiliz hiçbirimiz'

    RT'ye konuşan Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesel yönetiminin başı Renaud Muselier, 'kalkmaya hazırlanan uçaktaki koruyucu kıyafet kargosunu üç-dört katı nakit para ödeyerek satın alan ABD'lilerin uçağı Fransa yerine ABD'ye yönlendirdiğini' söyledi.

    Kanadalı alıcılardan da benzeri şikayetler gelmesi üzerine Justin Trudeau hükümeti iddiaları soruşturacağını açıkladı.

    Ancak maske savaşları "Masum değiliz hiçbirimiz" şarkısı gibi.

    Fransa da İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere el koymakla suçlandı.

    İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, 'Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu' duyurdu.

    Etiketler:
    Koronavirüs, 3M, Kanada, İspanya, İtalya, Fransa, Donald Trump, Maske, Çin, ABD, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Berlin, Almanya, Michael Müller, Andreas Geisel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti.
    Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü
    Karikatür
    BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifi reddedildi
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet