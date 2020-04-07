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04:38 07 Nisan 2020
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    Trump'tan yoğun bakıma alınan Johnson'a geçmiş olsun mesajı: İyileşmesi için dua ediyoruz

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2178)
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    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse yakalanan ve geçen saatlerde yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun mesajı ileterek, "Amerikalılar iyileşmesi için dua ediyor" dedi. Trump, ayrıca kendisinin ve Başkan Yardımcısı Pence'in, düzenli aralıklarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıracağını kaydetti.

    Kovid-19'a yakalandıktan sonra semptomların ağırlaşmasyla yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ABD Başkanı Trump'tan geçmiş olsun mesajı geldi.

    Beyaz Saray'da Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında konuşan Trump, Johnson hakkında "Çok iyi bir dostum ve ulusumuzun dostuna iyi dileklerimi iletmek istiyorum" diyerek, "Kısa bir süre önce yoğun bakıma alındığını duyduğumuzda çok üzüldük. Amerikalılar iyileşmesi için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

     

    Trump, ayrıca Washington'un Londra'ya gerekirse tıbbi yardım sağlamayı teklif ettiğini de söyledi.

    İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan geçen saatlerde yapılan açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı" denilmişti.

    New York'a giden hastane gemisi Kovid-19 hastaları için kullanılacak 

    Konuşmasında "Virüs ile savaşın zor bir safhasına giriyoruz" diyen Trump, "Düşman ile her cephede savaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunarak, 3 bin sağlık personelinin virüs salgınını merkez üssü konumundaki New York'a gönderildiğini belirtti.

    Trump, New York limanına demirleyen ABD donanmasına ait 'Comfort' isimli geminin de başta planlandığı gibi normal hastaların değil de Kovid-19 hastalarının tedavisi için kullanılması konusunda da "Hem New York Valisi Andrew Cuomo ile hem de New Jersey Valisi Phil Murphy ile görüştüm. Bu gemiyi, vaka sayılarının en yoğun olduğu New York ve New Jersey'deki Kovid-19 hastalarının tedavisi için kullanacağız" dedi. 

    Virüs ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına da dikkati çeken Trump, "Sağlık çalışanlarımız, hastanelere savaşçılar gibi gidiyor" dedi. 

    Biden ile telefonda görüştü 

    Trump ayrıca, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Demokratların 'favori' adayı olan Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Görüşmede, Kovid-19 salgınını ele aldıklarını aktaran Trump, "Biden ile gayet iyi bir konuşma yaptık. Gayet dostçaydı" dedi.

    Trump, "Kovid-19 ile mücadelede Çin ile çalışıyor musunuz?" şeklindeki bir soruya ise "Çin ile yeni bir ticaret anlaşması imzaladık. Belki de bu zamana kadar yapılmış en büyük anlaşmaydı. Umuyorum Çin bu anlaşmanın hakkını verir. Vermezse size cevabım farklı olur" dedi. 

    Trump ve Pence düzenli aralıklarla test yaptıracak 

    Sürekli kendisi ve ekibi maske takmadığı için eleştirilen Trump, "Hem ben hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence, düzenli aralıklarla test yaptıracağız" dedi. 

    Mike Pence ise bu sabah bir test yaptırdığını ve sonucunun 'negatif' çıktığını dile getirdi. 

    Trump, ABD'deki test kiti miktarının yetersiz olduğu iddialarını ise "Biz federal hükümetiz. Biz köşe başlarında bekleyip test yapamayız" sözleriyle eleştirdi. 

    Virüse karşı alınan ve 30 Nisan'a kadar uzatılan virüs önlemlerinin bu tarihte gevşetilip gevşetilemeyeceği konusunda Trump, "Bu konuda yorum yapmayacağım." değerlendirmesinde bulundu. 

    USS Theodore Roosevelt gemisinin kaptanının mektubunu değerlendirdi 

    Trump'a, ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekter Vekili Thomas Modly'nin, görevden alınan 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisi kaptanı Brett Cozier hakkındaki"Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır" yorumu da soruldu. 

    Trump, Cozier'in gönderdiği mektuba ilişkin de "Bu mektup gönderilmemeliydi ve sızmamalıydı. Bu askeri bir operasyon" ifadelerini kullandı.

    Hem Modly hem de Cozier hakkında iyi şeyler duyduğunu belirten Trump, "Bu konuya dahil olup, neler olduğunu göreceğim. Yaşadığı kötü bir günün bir insanın tüm hayatını mahvetmesini istemiyorum" dedi. 

    Trump bu konuyu ABD Savunma Bakanı Mike Esper ile de görüşeceğini kaydetti. 

    Kaptan, gemidekilerin karada karantinaya alınmasını istemişti

    Kaptan Crozier, cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanmasına gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

    Tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemideki personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirten Crozier, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2178)
    Etiketler:
    USS Theodore Roosevelt, Mike Pence, New York, Kovid-19, Joe Biden, Koronavirüs testi, Boris Johnson, Beyaz Saray, Koronavirüs Görev Gücü, Donald Trump, ABD
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