ABD'nin Çin'e 'korona bedeli ödetme' çabasına DSÖ Başkanı'na istifa baskısı eklendi

Koronavirüsü 'Çinli' diye niteleyen Trump'ın izinden giden Cumhuriyetçi Senatörlerden McSally, 'Çin'in gerçekleri örtbas etmesindeki rolünden ötürü DSÖ Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini' savundu. McSally, "Asla bir komüniste güvenmem" derken, Senatör Graham de Çin'e çok büyük bedel ödetilmesini talep etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında patlak vermesine rağmen gerekli hazırlıkları yapmadan pandemiye tümüyle gafil yakalanan ABD'de, siyasiler, bunu sorgulamak yerine Çin'e fatura kesmenin peşine düştü.

Başkan Donald Trump ile izinden giden diğer Cumhuriyetçi siyasetçilerin yeni tip koronavirüsün 'Çinli' diye nitelenmesi ve pandemiye dönüşmesinden Çin'in sorumlu tutulmasına yönelik çabaları hız kazandı.

Üstelik bu çabaya Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un istifa etmesine yönelik baskı da eklendi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimi, Vuhan ve çevresindeki 60 milyon insana tam karantina uygulayarak ve disiplinle mücadele ederek pandemiyi yenmişken, Batı medyasında 'Vuhan'daki aktivistlerin kentte resmen açıklanan 2458 ölüden çok daha fazla, en az 42 bin kişinin öldüğünü söylediklerine' dair iddialar gündeme getirildi. İddialar ne kadar vahimse, Irak ve Suriye savaşındaki yalan yayınlarıyla tanınan Batı medyasının güvenilirliği de o kadar soru işareti.

'DSÖ'nün alet olduğu kandırmaca pek çok cana mal oldu'

Eşzamanlı olarak Cumhuriyetçi Senatör Martha McSally, 'Çin'in şeffaflık göstermemesinden DSÖ Başkanı'nın da sorumlu olduğu, Çin'in gerçekleri örtbas etmesindeki rolünden ötürü Tedros'un istifa etmesi gerektiği' savını ortaya attı.

Fox News kanalına konuşan McSally, Etiyopyalı mikrobiyolog ve dünyaca tanınmış sıtma araştırmacısı Tedros'u 'Çin rejiminin salgının vehametini sakladığına dair çığ gibi kanıtlar bulunmasına rağmen, Çin'in tüm dünyayı kandırmasına alet olmakla ve Çin'in şeffaflığını övecek kadar ileri gitmekle' suçladı. "Bu kandırmaca pek çok cana mal oldu" dedi.

'Asla bir komüniste güvenmem'

"Asla bir komüniste güvenmem" vurgusunu yapan Cumhuriyetçi Senatör, 'Çin'in virüsü örtbas etme çabasının ABD ve dünyada gereksiz ölümlere neden olduğunda' ısrar ederek "Bence Dr. Tedros görevi bırakmalı" dedi.

'Çin'e çok büyük bedel ödetilmeli'

Trump'a yakın önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Fox News kanalına demecinde 'Çin'e çok büyük bedel ödetmekten' söz etti.

'Tüm dünya Çin'e fatura kesmeli'

Cumhuriyetçi Senatör Marsha Blackburn'ün 'Pekin'in koronavirüs pandemisindek sorumluluğundan ötürü ABD'nin Çin'e olan borcunu silmesi' önerisi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, Senatör Graham "Bence mantıklı. Bana kalırsa, tüm dünya pandemiyle ilgili Çin'e fatura kesmeli" karşılığını vererek şöyle devam etti:

'Çin'le kimin kapışmasını istersiniz?'

"Bu Çin'den çıkan üçüncü pandemi. Virüslü yarasalarla maymunların satıldığı pazarlardan kaynaklanıyorlar, oradan gıda tedarik zincirine karışıyorlar."

"Ben olsam, Çin'e çok büyük bedel ödetirim. 2020 (başkanlık seçimi) için şu soruyu yöneltiyorum: Çin'le kimin kapışmasını istersiniz? Trump'ı mı yoksa (Demokrat Parti içindeki favori aday) Joe Biden mı? Bence bu pek çok insanın zorlanmadan vereceği bir karar olacaktır."