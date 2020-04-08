Johns Hopkins Üniversitesi: ABD'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı yaklaşık 2 bin ölüm kaydedildi

Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını yayınladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son 24 saatte ABD'de Kovid-19 kaynaklı olarak bin 939 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sözgelimi rakam, ABD'de koronavirüse bağlı en yüksek günlük ölüm olarak kayda geçti.

Açıklamada toplam ölü sayısının 12 bin 722'ye yükseldiği kaydedildi.

Üniversitenin açıkladığı verilere göre bundan önce en yüksek günlük ölüm 4 Nisan'da bin 344 olarak kaydedilmişti.