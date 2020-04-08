ABD başkanlık seçimleri: Sanders çekildi, Trump'ın olası rakibi Biden

ABD'de Demokrat Parti başkan aday adayı Bernie Sanders, ön seçimlerde üst üste aldığı yenilgiler sonrası Joe Biden ile arasındaki farkın açılması nedeniyle başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Kararını kampanya direktörleriyle yaptığı telekonferans sırasında açıklayan Bağımsız Vermont Senatörü, adalet mücadelesinin devam ettiğini bildirdi.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

​Biden, Demokratların tek aday adayı olarak kaldı

Demokrat Parti'de Joe Biden, 2020 seçimlerinin tek aday adayı olarak kaldı.

14 eyaletin sandıklara gittiği 'Süper Salı'ya kadar önde götürdüğü yarıştaki liderliğini eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a kaybeden Sanders, diğer seçimlerde de istediği sonuçları alamayınca ikili arasındaki makas açılmıştı.