ABD'li epidemiyolog, koronavirüsten korunmanın etkili yolunu açıkladı

Kaliforniya Üniversitesi Tıp Okulu'ndan epidemiyolog Brendon Brown, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele en etkili aracın maske olduğunu söyledi.

Maske kullanımının yüzün öngörülmeyen temaslarını önlediğini ifade eden Brown, böylece virüsün vücuda girmesinin engellendiğini belirtti.

Medical Xpress sitesindeki çevrimiçi konferansta konuşan Brown'a göre virüsten korunmak için eldiven kullanılması bir fayda sağlamayacak.

Eldiven kullanımının yüzümüze daha az dokunmamızı sağlamadığına dikkat çeken Brown, titizlikle yıkanmış ve dezenfekte edilmiş ellerde virüsün uzun süre yaşayamadığını vurguladı.