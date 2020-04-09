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    Netflix'in 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisinin konu aldığı Joe Exotic, bir rakibine karşı kiralık katil tutarak cinayet girişiminde bulunmak ve 5 kaplanı öldürmek dahil çok sayıda yaban hayatı koruma ihlalinden 2018 yılında 22 yıl hapse çarptırılmıştı.

    Trump'a koronavirüs basın toplantısında Netflix'ten soru geldi: Joe Exotic'i affedecek misiniz?

    © Fotoğraf : NETFLIX
    ABD
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    ABD'de koronavirüsten sonra en gündemdeki konu olan Netflix'in 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisi, Başkan Donald Trump'ın dünkü koronavirüs basın toplantısına damga vurdu. Bir gazetecinin Başkan'a belgeselin hapisteki kahramanı için af çıkarıp çıkarmayacağını sormasını, bazısı eğlenceli, bazısı umursamaz buldu.

    ABD'de koronavirüsten sonra en gündemdeki konu olan Netflix'in 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisi, Başkan Donald Trump'ın günlük koronavirüs görev gücü basın toplantısına da damga vurdu. 

    20 Mart'taki ilk gösteriminden itibaren 10 günde 34 milyondan fazla izleyicinin takip ettiği belgesel, hayvanat bahçesi sahibi Joe Exotic'in (gerçek adıyla Joseph Allen Maldonado-Passage) hayatına odaklanıyor.

    Joe Exotic, bir rakibine karşı kiralık katil tutarak cinayet girişiminde bulunmak ve 5 kaplanı öldürmek dahil çok sayıda yaban hayatı koruma ihlalinden 2018 yılında 22 yıl hapse çarptırılmıştı.

    Çarşamba günkü koronavirüs basın toplantısında ise bir gazeteci, Başkan Trump'a, 'Kaplan Kral Joe Exotic' için federal af düşünüp düşünmediğini sordu. 

    New York Post muhabiri Steven Nelson, konuya şöyle girdi: 

    "Bu basın toplantılarının dışında en çok reytingi Netflix'teki 'Kaplan Kral' dizisi topluyor. Bunun yıldızı olan eski hayvanat bahçesi sahibi 22 yıl hapis cezası çekiyor ve mahkumiyet kararının adil olmadığını söyleyerek sizden başkanlık affı talep ediyor."

    Donald Trump Jr.'dan affa destek

    Trump'ın oğlunun şakayla karışık şekilde bu affın savunuculuğunu yapacağını söylediğini de hatırlatan Nelson, "Merak ediyorum, diziyi izlediniz mi ve Joe Exotic'i affetmek gibi bir düşünceniz var mı" sorusunu yöneltti.

    'Muhabir olarak taraf tutamazsınız'

    Bunun üzerine yüzünde bir gülümseme beliren ABD Başkanı, en büyük oğlu Donald Trump Jr.'a atıfla "Hangi oğul? Don olmalı. İçimden bir ses Don olduğunu söylüyor. O böyle mi dedi? Bilmiyorum, bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne için 22 yıl aldı? Ne yaptı?" karşılığını verdi.

    Bunun üzerine New York Post muhabiri, ABD Başkanı'na dizinin içeriğini, dolayısıyla Exotic hakkındaki suçlamaları anlattı.

    Nelson'a "Sizce bunları yapmış mı? Siz onun tarafında mısınız? Af mı tavsiye ediyorsunuz" diye soran Trump "Bir muhabir olarak bunu yapmaya izniniz yok. Bu yüzden eleştirilirsiniz" diye ekledi.

    Ve o sırada kameraların göstermediği bir başka muhabire, kendisinin sık sık kavga ettiği CNN muhabiri Jim Acosta'ya döndü.

    Trump'ın "Sen af tavsiye eder misin" diye sorduğu Acosta, "Kaplan Kral'la ilgili öneride bulunmuyorum" yanıtını verdi. 

    "Bulunacağını sanmam" sözüyle gülüşmelere vesile olan Trump, afla ilgili "Bir bakacağım" diye ekledi.

    Bir tutam neşe mi, aşırı doz ciddiyetsizlik mi?

    New York Post muhabirinin sorusu Twitter'da farklı tepkilere neden oldu.

    Bazısı, koronavirüs basın toplantısının ortasında gelen pop kültür sorusu ve Trump'ın gamsız yanıtlarını hoş buldu.

    Bazısı da 7 binden fazla insanın öldüğü ulusal acil duruma yönelik ciddiyetsizlik, umursamazlık olarak değerlendirdi.

    Komedyen Terrence K. Williams, soruyu 'çok komik' bulduğuna dair tweetine eşlik eden videoda "Biliyor musunuz, siz en iyisi Joe Exotic'i serbest bırakın" dedi.

    'Nelson'ın maaşına zam yapılsın'

    @RbrtLP isimli kullanıcı "Her zaman vehamet içinde olmamanın hoş bir yanı var" derken, @KristaLynn 'sorunun en karanlık günlerde ihtiyaç duyulan bir anlık neşeyi getirdiğini' savundu. @BobQuarantine, 'Nelson'ın maaşına zam yapılmasını' önerdi. 

    'Uzmanlığın Ölümü' kitabının yazarı Tom Nichols, "Birisi Trump'a ulusal acil durum basın toplantısında Kaplan Kral'ı mı sordu? Hangi dangalak o" tepkisini gösterdi.

    Nelson, @kingsrush tarafından 'moron' diye yaftalandı, "Bu, kahrolasıca bir palyaço şovu" tepkisi eşliğinde. 

    'Binlerce insanın öldüğünün farkında değil mi?'

    @LoriAndJava, Nelson'ın iten atılması,ömür boyu men cezası alması ve dışlanması gerektiğini savundu.

    @SocalledLizzie de "Binlerce insanın öldüğünün farkında değil mi" diyerek Nelson'ın görevden alınmasını istedi. 

    Trump'ın Twitter'da hem ABD Başkanlığı ile ilgili açıklamalar yapıp hem de yorumlarını beğenmediği yurttaşları bloklamasıyla ilgili tarihi ifade özgürlüğü davasını açıp kazanan 7 kullanıcıdan biri olan Dr. Eugene Gu, medyayı sansasyonalizm peşinde koşmakla suçlayıp "Hükümetimiz de medyamız da bozuk" dedi. 

    Tepkiler üzerine Nelson, basın toplantısında ABD Başkanı'na koronavirüsle mücadele konusunda da sorular yönelttiğini hatırlattı.

    Etiketler:
    Dizi, Belgesel, Af, Donald Trump, Basın toplantısı, Koronavirüs, New York Post, Steven Nelson, Joe Exotic, Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik, Netflix
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