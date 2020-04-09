'ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisi, Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermedi'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinin, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görevli uzman ve yetkililerin CNN'e çıkmasını engellediği iddia edildi.

CNN'in haberine göre, Pence'in ofisi, Beyaz Saray'da her gün düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren basın toplantılarının tamamını yayınlamayan CNN'e baskı yapıyor.

Başkan Yardımcılığı ofisinin, geçen hafta perşembe günü aldığı kararla Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci gibi isimlerin artık CNN'e çıkmasına izin vermediği öne sürüldü.

Pence'in ofisinden bir yetkili, CNN'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim günlük basın brifinglerimizin tamamını yayınlarsanız zaten bu toplantılarda konuşan sağlık yetkililerini tekrar yayına çağırmak zorunda kalmazsınız" ifadelerini kullandı.

CNN'in, Beyaz Saray brifinglerinde sadece Başkan Donald Trump'ın konuştuğu kısımları yayınlayıp görev gücünde yer alan Pence ve diğer isimlerin konuştuğu bölümlerde yayını kesmesi sıkça eleştirilmişti.

CNN ise basın toplantılarının çok uzun olduğu ve yayınlarını aksattığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurulduğunu açıklamıştı.