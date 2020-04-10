ABD'de 1783 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saat içerisinde 1783 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının daha hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını paylaştı.

Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 1783 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Bununla birlikte İtalya'dan sonra dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün meydana geldiği ABD'de toplam ölü sayısı 16 bin 478'e çıktı.

Dün ise ülkede 1973 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.