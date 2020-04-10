Taciz ve tecavüz suçlarından mahkum edilen Weinstein, koronavirüsten kurtuldu

Çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından hüküm giyen ve cezaevinde koronavirüse yakalanan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'in hastalıktan kurtulduğu ve karantinadan çıktığı belirtildi.

Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 23 yıllık hapis cezasını çekmek üzere New York'taki Wende Cezaevi’nde bulunduğu sırada mart ayında koronavirüse yakalanan 68 yaşındaki Harvey Weinstein’ın iyileştiği duyuruldu.

Fox News’e konuşan Weinstein’ın Sözcüsü Juda Engelmayer, “Tıbbi izolasyondan çıktı” dedi ve ‘iyi durumda’ olduğunu belirtti. Ancak Engelmayer, Weinstein’ın ne tarz semptomlar gösterdiğine dair bilgi vermedi.

Weinstein’ın cezaevindeki danışmanı Craig Rothfeld da, ‘tıbbi bilgilerin gizli kalmasını öngören kanunlar ve kişisel mahremiyet gereği’ yapımcının sağlık durumu hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Rothfeld, Weinstein’ın hâlâ gözetim altında olduğunu söylemekle yetindi.

11 Mart’ta ‘basit cinsel saldırı ve tecavüz’ ile ‘ağır taciz’den suçlu bulunan Harvey Weinstein, Rikers Cezaevi’nden Wende’ye transfer edilmiş, burada da 23 Mart’ta koronavirüs teşhisi konulmuştu.