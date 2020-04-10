New York'ta koronavirüs kurbanları toplu mezarlara gömülüyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan gereken tıbbi yardımları alamadıkları için yetkililerin feryat ettiği New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı son 24 saat içinde 10 bin artarak 159 bin 937'ye çıktı, bu yüzden ölenlerin sayısı 7 bini geçti. Ve toplu mezarların kazılarak cenazelerin defnedildiği ortaya çıktı.

Vaka ve ölüm sayısında Çin'i katladı

Kovid-19'un geçen yıl sonunda ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de vaka sayısı 82 bin, ölü sayısı 3336'da kaldı, ölümlerin 2500'den fazlası kaynak şehir konumundaki Vuhan'da gerçekleşti.

Son olarak insansız hava araçları (İHA) New York şehrinin Bronx bölgesinde eski kimsesizler ve yoksullar mezarlığının bulunduğu Hart Adası'nı havadan görüntüledi.

Bu görüntülerde beyaz koruyucu giysiler içindeki işçiler, cenazeleri merdivenle inmek suretiyle büyük bir çukura yan yana yerleştiriyor.

Toprağa verilenlerin kimliğiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı, ama koronavirüs nedeniyle öldükleri düşünülüyor.

Aralarında kimsesiz ve yoksulların olup olmadığına dair bilgilendirme yapılmadı.

Hart Adası Mezarlığı'nda daha önce haftada bir yapılan gömü işlemleri, resmi açıklamalara göre haftada beş güne çıkarıldı.

Normal zamanlarda mezarları mahkumlar kazıyordu, ama pandemi nedeniyle bu işin taşeron şirketlere devredildiği öğrenildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, hafta başındaki açıklamasında, bazı cenazeleri kriz atlatılana dek geçici defnetmek gerekebileceğini, bunun Hart Adası'nda yapılabileceğini söylemişti.

Trump'la tıbbi malzeme yetersizliği konusunda kavgaya tutuşmuş olan New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo, dünkü basın toplantısında, pandemiyi 11 Eylül saldırılarıyla kıyaslayarak "11 Eylül'de gördüğümüz kötülük ve ayrım gözetmezlikle topluma dalga dalga yayılan sessiz bir patlama" benzetmesini yaptı.

Pandeminin New York ekonomisini de vurduğunu belirten Cuomo, şu an 11 Eylül saldırılarındaki ekonomik kayıptan çok daha fazlasının yaşandığını ifade etti.