Koronavirüs günlerinde gazetecilik: Senato çoğunluk liderine 2 metre mesafeden maske takarak soru sordular

ABD Senato çoğunluk lideri McConnell'a soru soran gazeteciler, ağız ve burunlarını tam manasıyla kapayacak şekilde maske takıp yaklaşık 1.8 metre uzakta durmaya özen gösterdi. Ama Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isminin 78 yaşında ağır risk grubunda olmasına rağmen maske takmaması dikkat çekti.

Koronavirüs pandemisinde dünyada en çok teyitli vaka bulunan ülke haline gelen ABD'de siyasilerin gazetecilere ayaküstü açıklamaları ve basın toplantıları dönüşüm geçirdi.

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da Cumhuriyetçi Partili çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın KOBİ'leri kurtarmaya yönelik dördüncü ekonomik paket tartışmalarıyla ilgili açıklamalarını maske takmış muhabirlerin neredeyse 2 metre uzaktan kayıt cihazı tutarak takip etmelerinin görüntüleri, koronavirüs döneminin simgelerinden biri oluverdi.

Batı aleminde medyanın hükümranlığının bulunduğu ülkelerden biri kabul edilen ABD'de gazetecilerin bu görüntüleri, 'sürreal' diye nitelenirken, sosyal medyada yoğun tartışma yarattı.

Surreal photos show Mitch McConnell speaking to mask-clad reporters who are spread at least 6 feet apart due to coronavirus https://t.co/DYTiRhsFh6 — Politics Insider (@Politicsinsider) April 9, 2020

Koronavirüs öncesi dönemde açıklama yapan siyasinin en yakınına giren ve mikrofonu ağzının içine tutan gazeteciler, bu kez ABD federal hükümetine bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) uyarılarını uyguladı.

Gazeteciler, ağız ve burunlarını tam manasıyla kapayacak şekilde maske takarak ve yaklaşık 1.8 metre mesafede durarak Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'la soru-cevap seansına girdi.

Gelgelelim Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isminin 78 yaşında ağır risk grubunda olmasına rağmen maske takmaması dikkat çekti. Üstelik daha önce çoğu Cumhuriyetçi Partili bir dizi Kongre üyesinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Twitter kullanıcıları bu manzaradan yorumlarını esirgemedi.

@lachlan McConnell'ın önceki ve son basın açıklamalarının fotoğraflarını yan yana koyarak "Basın izdihamı, o zaman ve şimdi" yorumunu yaptı.

@FridaGhitis "Pandemi zamanında gazetecilik. İşte karşınızda gözükara @LisaDNews, McConnell'ı sorgulamasının önüne engel çıkmasına izin vermiyor" diye dalga geçti.

Journalism in the time of pandemic. Here's the intrepid @LisaDNews, letting nothing stand in the way of questioning McConnell pic.twitter.com/gKX8KlMf6V — Frida Ghitis (@FridaGhitis) April 9, 2020

@mcpli "Mitch McConnell ya ttuuklanacak da kaçırılacak gibi gözüküyor" demekten kendini alamadı.

This looks like Mitch McConnell is about to be arrested or kidnapped pic.twitter.com/IseNP59glt — Michael Li 李之樸 (@mcpli) April 9, 2020

@NumbersMuncher "John Wick 4 filminden bir sahne gibi, McConnell tümüyle kuşatılmış durumda, ama buradan bir çizik bile almadan çıkacak tek kişi" diye alay etti.

This looks like a scene from John Wick 4, where McConnell is fully surrounded but is the only one to walk out without a scratch. pic.twitter.com/jvSDonYr4U — Josh Jordan (@NumbersMuncher) April 9, 2020

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