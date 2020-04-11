ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 777'ye yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 777'ye yükseldi.

ABD'de dün 24 saat içinde 2 bin 108 kişi hayatını kaybetmişti ve ölü sayısı 18 bin 586'ya yükselmişti. Bu rakamla birlikte 10 Nisan, ülkede en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçmişti.