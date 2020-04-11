New York'ta 783 Kovid-19 hastası daha hayatını kaybetti: ABD, ölümlerde İtalya'yı geçti

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette 783 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 8 bin 627'ye yükseldiğini duyurdu.
BREAKING: Virus deaths in the U.S. pass Italy after New York reports 783 fatalities https://t.co/50gwVoP02x— Bloomberg (@business) April 11, 2020
Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan verilere göre de ABD'de 19 bin 715 kişi Kovid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybetti.
Ayrıca ülkede toplam vaka sayısı ise 503 bin 594 olarak kaydedildi.
AFP, İtalya'da toplam ölü sayısının son olarak 18 bin 849 olduğu bilgisini paylaştı.
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