ABD'de salgının korkunç boyutu: Morglarda yer yok, cansız bedenler odalarda üst üste tutuluyor

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de, Detroit’teki bir hastanede, morgda yer kalmadığı için cansız bedenlerin odalara üst üste tutulduğu ortaya çıktı.

Michigan eyaletinin Detroit kentindeki Sinai-Grace Hastanesi'nde kaydedilen görüntüler, ABD’de salgının giderek ağırlaşan boyutunu gözler önüne serdi.

CNN International’ın, acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarından elde ettiği görüntülerde, morg kapasitelerinin aşılması üzerine cansız bedenlerin boş odalarda ya da soğutucu ünitelerinde üst üste bekletildiği görülüyor.

THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don't see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB — Marshall Cohen (@MarshallCohen) April 13, 2020

Görevliler, normalde uyumak ve dinlenmek için kullandıkları odaların da morga dönüştürüldüğünü aktardı. Bir acil servis çalışanı, “Bütün bildiğim hastaları yatıracak yatağımız kalmadığı, bu yüzden cesetlere ayıracak yatak bulamadık” dedi.

Bir diğer çalışan ise, yaşanan bu durum nedeniyle hastane yönetiminin taşınabilir dondurucu ünite siparişi verdiğini aktardı.

Hastane Sözcüsü Brian Taylor, CNN’e yaptığı açıklamada, “Hastanemizde yaşamını yitiren her hastamıza saygı ve itibarla yaklaşılıyor, uygun bir şekilde uğurlanmadan önce tesiste bekletiliyorlar. Koronavirüs nedeniyle geçici olarak yaşanan kapasite sorunlarını aşmak için New York’taki ya da diğer bölgelerdeki hastaneler gibi biz de taşınabilir dondurucu üniteler gibi ek önlemlere başvurduk ” dedi.