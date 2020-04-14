Eşini öldüren adam cinayete 'koronavirüs süsü' verdi

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) merkez üssü haline gelen ABD’de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

Florida’nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, 51 yaşındaki eşi Gretchen’ın koronavirüsten öldüğünü iddia ederken, olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

Gretchen’in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony’nin arkadaşlarına gönderdiği ‘koronavirüs olduğunu belirten’ yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydının bulunmadığını ortaya çıkardı. Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası tarafından gönderildiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, ölümün koronavirüs nedeniyle gerçekleşmediğini, kadının eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise New Mexico’da gözaltında tutuluyor.