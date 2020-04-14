ABD'de erkek arkadaşını öldüren mikrobiyoloji profesörü 'Doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan ve 2017'de erkek arkadaşı Trenton Cornell-Duranleau'yu bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklanan 46 yaşındaki Wyndham Lathem, koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirterek 1 milyon dolarlık kefalet karşılığında tahliye olmayı talep etti.

Lathem ayrıca davasına bakan hakime pandemi nedeniyle kendi hayatının da risk altında olduğunu söyleyerek tahliyesinin zaruri olduğunu belirtti.

© AP Photo / Mikrobiyoloji Profesörü Wyndham Lathem

Lathem'ın talebine Kuzey Carolina Üniversitesi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Başkanı William Goldman'den de destek geldi. Goldman, mahkeme heyetine gönderdiği mektupta "Geçmişi ve deneyimleri göz önünde bulundurulduğunda, Dr. Lathem, Kovid-19 pandemisini anlamayı amaçlayan çalışmalara tavsiyelerde bulunmak ve katılmak için çok uygundur.Bu dünya krizi sırasında mümkün olduğunca çok uzmandan yararlanmak mantıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Lathem'in avukatı Adam Sheppard ise, müvekkilinin cuma günü hafif koronavirüs semptomları gösterdiğini belirterek, Lathem'e tutuklanmadan önce başarılarından dolayı ABD Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından ölümcül patajonlerin incelendiği labaratuarlara giriş izni verildiğin de ifade etti.

Mahkeme talebi reddetti

Ancak Chicago Sun-Times'a göre, Lathem'in talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Oxford'lu suç ortağı

26 yaşında bir kuaför olan Duranleau, 27 Temmuz 2017'de Lathem'in lüks apartman dairesinde ölü bulunmuştu. Polis, Lathem'in Duranleau'yu 47 bıçak darbesiyle öldürdüğünü açıklamıştı.

© Fotoğraf : Facebook Trenton Cornell-Duranleau

Hakkında tutuklama emri çıkan Lathem, ülkedeki tüm gazetelerin manşetlerinde yer alırken, Kuzeybatı Üniversitesi’nin Feinberg Tıp Fakültesi'ndeki görevinden de men edilmişti.

Araştırmayı derinleştiren polisler, ikilinin sosyal medyada tanıştıklarını ve 'cinayet içeren cinsel fanteziler' hakkında konuştuklarını belirlemişti.

Lathem'in cinayeti gerçekleştirirken Oxford Üniversitesi'nin finans bölümünde görevli olan arkadaşı Andrew Warren'den yardım aldığı ortaya çıkmış, Warren hakkında soruşturma başlatılmıştı.

© AP Photo / Oxford Üniversitesi'nin finans bölümünde görevli Andrew Warren

Pazar günü, polis yetkilileri bölgedeki hapishanede kalan 306 tutuklu ve 218 hapishane personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 2 tutuklunun ise koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

Koronavirüs bilançosunun her geçen gün arttığı ABD'de şuana kadar pandemi nedeniyle 23.675 kişi hayatını kaybederken, 588.421 kişide de virüs tespit edildi.