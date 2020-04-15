ABD: Rusya’nın Venezüella’daki etkisini azaltma niyetindeyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Küba ve Venezüella’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Carrie Filipetti, Rusya’nın Venezüella’daki etkisini azaltmak için mümkün olan her şey yapacaklarını belirtti.

Filipetti, bugün videokonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, “Onları, burada hatırı sayılır ses olarak ortadan kaldırmak için mümkün olan her şey yapacağız. Daha önce Rosneft Trading’e karşı yaptırım uyguladık ve onlar tutumlarını değiştirdikten sonra Venezüella halkının iradesini ihlal eden her türlü Rus şirkete karşı yaptırım getirmeye devam edeceğiz. Bu, Ruslara karşı olan yaklaşımımız” dedi.

Rusya tarafından “bazı gelişmeler” gördüklerini, ama henüz bu gelişmeleri değerlendiremeyeceklerini dile getiren Filipetti, Rus petrol şirketlerinin Venezüella’ya döneceğine ihtimal vermediğini belirterek, “Eğer Ruslar herhangi bir sebeple, bu sebep finansal değil politik olsa dahi, Venezüella’ya gelmek isterse bu, Ulusal Meclis tarafından onaylanmadı ve Venezüella Anayasası’na aykırı” ifadesini kullandı. ABD’li diplomat, Venezüella’da böyle kararlar alan tarafın, kendi kendini ‘devlet başkanı’ ilan eden muhalefetteki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido değil, meşru seçimle göreve gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun olduğunu göz ardı etti.

Uluslararası hukuka aykırı bu yoruma dayanan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya’nın, şirketlerinin Venezüella’da faaliyet gösterebilmesi için resmi yetkiye sahip olmayacağını iddia ederek, “Sanırım onlar bunu anlıyor. Eğer uzun vadeli bir şeyler istiyorlarsa geri adım atmaları gerektiğini de biliyorlar. Onların herhangi petrol yataklarını ele geçirmeyeceğini düşünüyorum. Ama bekleyip göreceğiz, Ruslar zor öngörülebilir insanlar” dedi.