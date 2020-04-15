Pompeo, Çin'den koronavirüs hakkındaki bilgileri paylaşmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ÇKP Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Yan ile görüşmesinde Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadele için bilgi paylaşımı talebinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Yan Jiechi ile yaptığı görüşmede, Kovid-19 ile mücadele için Çin’in bilgi paylaşımında bulunması gerektiğini söyledi.

Pompeo ayrıca, koronavirüs nedeniyle ABD'de yüksek talep gören Çin'in tıbbi malzeme yardımına da vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı, Kovid-19 pandemisi ile mücadele etmek ve gelecekte salgınları önlemek için tam şeffaflık ve bilgi paylaşımına duyulan ihtiyacı vurguladı."

Ortagus ayrıca, tarafların Kovid-19 salgınıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini belirtti.

Daha önce ABD yetkilileri, Çin'i koronavirüs hakkında bilgi saklamakla suçlayarak, bu durumun zamanında önleyici tedbirleri almaya engel olduğunu öne sürmüştü.