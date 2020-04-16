Trump, koronavirüsle mücadelede destek için Amerikalılara gönderilecek yardım çeklerinin üzerine adını yazdıracak

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında milyonlarca Amerikan vatandaşına gönderilecek çeklere kendi isminin yazılması talimatı verdi.

ABD'de koronavirüsün vatandaşların üzerindeki ekonomik yansımasını hafifletmek amacıyla gönderilmesi planlanan çeklere ilişkin beklenmedik bir gelişme gündeme oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan vatandaşlarına gönderilecek çeklerin üzerine kendi isminin yazılması talimatı verdi. Buna göre, 70 milyon Amerikalıya gönderilecek 1200 dolarlık çeklere ilişkin ödeme talimatının sol tarafında "Başkan Donald J. Trump" yazılacak.

Söz konusu değişiklik sebebiyle çeklerin dağıtımının bir kaç gün gecikebileceği tahmin ediliyor.

Vergi dairesi tarafından gönderilen bu çeklerde ilk defa bir başkanın ismi yer almış olacak.

Trump'ın bu beklenmedik talimatı, koronavirüs mücadele için atılan adımlardan bu yıl yapılacak seçimler öncesi siyasi çıkar elde etme girişimi olarak yorumlandı.

Washington Post'a konuşan hazine yetkilileri, ilk etapta Trump'ın çeklerde bizzat kendi imzası olmasını istediğini ancak ABD Başkanı'nın hazine tarafından yapılan ödemelerde imza atma yetkisi olmadığı için bu talebin kabul edilmediğini ifade etti. Devletten yapılan ödemelerin tarafsız ve gayrısiyasi olduğunun altını çizmek için bu tarz çekleri teamüllere göre bir bürokrat imzalıyor. Bu nedenle Trump'ın ismi bilgi satırında yer alacak.

Her hafta 5 milyon çekin basılıp gönderilmesi öngörülen uygulama eylül ayına kadar sürecek.