Trump yanlıları, Michigan'da sıkı karantinaya karşı sokağa döküldü, Başkan'la atışan valinin hapse atılmasını istedi

ABD'deki otomotiv sanayinin kalbi Michigan eyaletindeki sıkı karantina, Trump yanlılarını isyan ettirdi. Bazısı silahlı protestocuların görevden gitmesi ve hatta hapse atılmasını istediği Vali Whitmer'ın Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olması ihtimali var.

ABD'de elzem durumlar dışında karantina uygulayan 42 eyaletten biri olan Michigan'da Başkan Donald Trump'ın taraftarları karantinayı protesto için sokaklara döküldü.

Binlerce protestocu doluştukları araçlarla kornolara basarak Michigan Eyaleti Kongresi binalarının bulunduğu caddeyi saatlerce trafiğe kapattı, araçlardan inen yüzlercesi Kongre binalarının önünde gövde gösterisi yaptı.

Half protest, half Trump rally is how I would characterize #OperationGridlock in Michigan. Protesters echo “Half Whit”nickname @realDonaldTrump bestowed on Gov. Whitmer, call on her to reopen the economy. pic.twitter.com/ui8Y4JFVDS — Malachi Barrett (@PolarBarrett) April 15, 2020

Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 'Trafik Tıkanıklığı Operasyonu' adı verilen eylemi, Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi ile bağlantılı Michigan Muhafazakar Koalisyonu düzenledi.

"The sad irony of the protest is that they don't like to be in this stay-at-home order, but they might have just created a need to lengthen it."#coronavirushttps://t.co/oPZCQ3Qe6q — Qὖåᶄer Ṑrţs 🌊☮️💟🎶️‍🌈⚖️✊ Resistance #Blue2020 (@quakerorts) April 16, 2020

Bazıları silah taşıyan protestocular, Trump yanlısı sloganlar atıp dövizler taşırken, ABD'deki en sıkı karantina kurallarını ilan eden Demokrat Partili Vali Gretchen Whitmer'ın görevden gitmesi ve hatta hapse atılması yönünde slogan attı.

In time of war, people who side with the enemy are called collaborators https://t.co/zvn5EYiEDi — Billy Bragg (@billybragg) April 16, 2020

Otomotiv devlerinin fabrikalarına evsahipliği yapmasından ötürü işçi ve tedarikçi eyaleti olan Michigan'daki Trump yanlısı protestocular, sıkı karantina nedeniyle ekonominin durmasının kendilerini vurduğuna dikkat çekti.

"It's time for our state to be opened up."



Thousands of protesters jammed the streets of Michigan's capital over Governor Gretchen Whitmer's #StayAtHome order #CoronavirusUS #Covid19 pic.twitter.com/vZS4r117i5 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 16, 2020

TV kanallarına konuşan eylemcilerden Tom Hughey "Küçük bir işletmem var, ama vali kapattırdı. Ford Motor'da çalışıyorum ve bu da kapandı. Virüsün önemini kavrıyorum, ama artık çok fazla kapatmanın dayanılmaz hale geldiği noktaya geliyoruz" dedi.

Hundreds of flag-waving, honking protesters drove past the Michigan Capitol on Wednesday to show their displeasure with Gov. Whitmer’s orders to keep people at home and businesses locked during the coronavirus outbreak https://t.co/zr3rAA7euj pic.twitter.com/g1QBvMmdZw — TIME (@TIME) April 16, 2020

Geçen hafta karantinanın hem kurallarını sıkılaştırıp hem de süresini nisan sonuna dek uzatan Vali Gretchen Whitmer'ın Demokrat Parti'nin Kasım 2000 başkanlık seçimindeki adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olması ihtimali oldukça kuvvetli.

Salgının yayılması konusunda Trump'la söz düllesuna da tutuşmuş olan Vali Whitmer'ın eyaletteki Trump yanlılarının hedefi olmasında siyaseti etkiler de var.

Diğer yandan ABD'de koronavirüs bulaşma oranlarının en hızla arttığı eyaletlerden biri olan Michigan'da dün itibarıyla teyitli vaka sayısı 20 bini geçti, ölü sayısı 1800 civarına ulaştı.

Whitmer'in göller eyaletinde uyguladığı 'Evde Kal, Güvende Kal' kampanyasının son kuralları; evler arasında gidip gelme, motorlu bot kullanma, mobilya, bahçe malzemeleri ve boya perakende satışlarına yasak getirdi. Marihuanayla tedavi merkezlerini ise açık bıraktı.