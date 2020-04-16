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19:38 16 Nisan 2020
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    Ivanka Trump

    NYT: Ivanka Trump koronavirüs yasaklarına uymadı

    Fernando Vergara
    ABD
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    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (55)
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın ABD federal hükümetince alınan koronavirüs tedbirlerine uymadığı ve eşi Jared Kushner ile birlikte tatile çıktığı ileri sürüldü.

    ABD Başbakanı Donald Trump kızı ve Beyaz Saray Danışmanı Ivanka Trump'ın koronavirüsün merkezi haline gelen ABD’de karantina kurallarını hiçe sayarak Hamursuz Bayramı'nda New Jersey’e yolculuk yaptığı iddia edildi.

    New York Times'ın haberine göre, Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve üç çocuyla birlikte 8 Nisan’da New Jersey'e giderek kendi tavsiyesini ve babasının federal koronavirüs kurallarını göz ardı etmekle suçlanıyor.

    Haberde bayram tatilinin ilk günü New Jersey’deki Trump Ulusal Golf Kulübü Bedminster'e giden Ivanka Trump'ın salgına rağmen 320 kilometrelik bir yolculuk yaptığı belirtildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki danışmanın 8 Nisan'dan sonra da Bedminster'da kaldığını, telefon ve görüntülü görüşme üzerinden çalışmaya devam ettiğini öne sürdü.

    Ivanka Trump'a 30 Mart'ta sosyal medya hesaplarından "Lütfen, evde kalın. Sosyal mesafenin hayat kurtardığını unutmayın" ifadelerini kullanarak bir video paylaşmıştı. 

    ​Beyaz Saray, Ivanka Trump ve Jared Kushner hakkındaki iddialara ilişkin henüz yorum yapmadı.

    Salgın nedeniyle 30 bin can kaybının olduğu ABD'de Beyaz Saray, 16 Mart'ta 'Başkan’ın Korona Virüs Tavsiyeleri' adı altında bir kılavuz yayımlayarak vatandaşların 'alışveriş gezileri ve sosyal ziyaretler' gibi 'isteğe bağlı' seyahatlerden kaçınmalarını istenmişti. 

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (55)
    Etiketler:
    Tatil, Koronavirüs, Jared Kushner, ABD, Ivanka Trump, Donald Trump
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