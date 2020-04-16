ABD'de ikinci 'milyoner' vakası: Hesaba devlet desteği yerine 8.5 milyon dolar yattı

ABD’de, Indiana eyaletinde yaşayan bir adamdan sonra, Florida'da yaşayan bir kadın da devletin salgınla mücadele için açıkladığı destek paketi kapsamında yatırılan parayı çekmek için gittiği ATM'de hesabına yanlışlıkla gönderilmiş 8.5 milyon dolar buldu.

Emekli Diana Lagulli, Sanford kentinde, hesabını kontrol ettiğinde önce 3.5 milyon dolarlık (24.3 milyon lira) bir bakiye gördü, bir süre sonra yeniden baktığında meblağ 8.5 milyon dolara (59 milyon lira) yükselmişti.

"Parayı görünce oğluma dönüp kahkaha atarak annesinin ve babasını milyoner olduğunu söyledim" diyen Lagulli, durumu bankaya bildirdiğinde bir yanlışlık olduğunu söylediklerini anlattı.

'Peri masalı bitti'

Bir restoranda çalışan eşinin salgın sürecinde işini kaybettiğini anlatan Lagulli, hatanın anlaşılmasının ardından paranın hesabından çekildiğini belirterek "Böylece, peri masalı bitti, gerçek hayata geri döndüm" dedi.

Lagulli, bu kadar yüklü bir miktarı hayatında daha önce hiç bir arada görmediğini söyleyerek "Tabii güzel olurdu. Yeni bir araba satın alırdım çünkü arabam parçalanmak üzere. Elektriğimi ve suyumu iki aydır ödeyemedim. Ev sahibine kiranın yarısını ödeyebiliyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta da yaşanmıştı

Geçen cuma günü de New Chicago’da yaşayan Charles Calvin, yatırılmasını beklediği 1700 doların bir kısmını çekmek için ATM’ye gidip makbuzu kontrol ettiğinde hesabında 8.2 milyon dolar (57milyon lira) olduğunu fark etmişti. Hafta başında bankayı aradığında onun milyonlarıda hesabından çekildi.

ABD'de devlet koronavirüs salgını nedeniyle herkese 1000 dolar (6 bin 994 lira), çocuğu olanlara ise ek ödemeyi içeren destekler veriyor.