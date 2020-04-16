ABD'de küçük işletmeler için 349 milyar dolarlık borç programında iki haftadan kısa sürede para kalmadı

Küçük işletmelerin koronavirüsle baş edebilmelerine yönelik 349 milyar dolarlık programın iki haftadan kısa süre içinde tükenmesi, ABD'deki ekonomik krizin vahim boyutunu ve küçük işletmelerin acilen ne çok paraya ihtiyaç duyduğunu gözler önüne serdi.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığındaki yönetimin koronavirüsün yarattığı ekonomik krizle baş edebilmek için çıkardığı ekonomik kurtarma paketi kapsamında küçük işletmelere tahsis edilen 349 milyar dolarlık borç verme programında iki haftadan kısa süre içinde paralar suyunu çekti.

Bugün Küçük İşletmeler İdaresi, Maaş Koruma Programı için para kalmadığını, dolayısıyla yeni başvuru alamayacağını ve şu anda yeni kreditör açıklayamayacağını websitesinden resmen duyururken, taze para kaynağı tahsisi için gözler ABD Kongresi'ne çevrildi.

Ancak üst kanat Senato'da çoğunluktaki Cumhuriyetçi Partililer ile alt kanat Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer, nasıl bir yeni paket çıkarılacağı konusunda anlaşmazlığa düşmüş durumda.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Kongre'nin Demokrat Partili üyeleri bugün yeniden toplanarak programa derhal para akışı sağlamak dahil yeni paket konusunda anlaşmaya varmaya çalışacak.

Küçük işletmelerin koronavirüsle baş edebilmelerine yönelik 349 milyar dolarlık programın iki haftadan kısa süre içinde tükenmesi, ABD'deki ekonomik krizin vahim boyutunu ve küçük işletmelerin acilen ne çok paraya ihtiyaç duyduğunu gözler önüne serdi.

Paralar suyunu çekene dek program yaklaşık 1.5 milyon borç talebine onay verdi.

ABD'de 'evde kal' kampanyası çerçevesinde restoranlardan benzin istasyonlarına, dükkanlardan perakendecilere çok sayıda küçük işletme kapanmak zorunda kaldı. Tüm işçilerin yüzde 47'si küçük işletmelerde çalışıyor.