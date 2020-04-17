Açıklaması 'Okullar açılmalı, çocukların yüzde 2-3'ü ölür' diye kısaltılan Dr. Öz, özür diledi

ABD televizyon kanallarındaki sağlık programlarının doktor yıldızı Mehmet Öz, Fox News'da koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı tartışmalı açıklamalarla karantinanın kalkması ve ekonominin yeniden açılması zamanının gelip gelmediği ihtilafına can alıcı bir yerden taraf oldu.

Fox News'da Sean Hannity'nin programına bağlanan Dr. Mehmet Öz, şunları söyledi:

"Öncelikle 'mojo'muzu geri kazanmamız lazım. Ulus için kritik önemde olup fazla sorun çıkarmadan açabileceklerimizi düşünmeliyiz. Okullar çok iştah açıcı bir fırsat. The Lancet dergisinde yeni hoş bir makale gördüm, okulların açılmasının ölüm oranları bakımından bedeli sadece yüzde 2-3 olabilir diyordu. Her biri can kaybıdır, ama her çocuk okula geri dönüp güvenli eğitim, güvenli beslenme alıp hayatın tadını çıkarabilecekken, arka planda kuramsal olarak bu, bazılarının dikkate alabileceği bir değiş tokuş (yeniden açılma için feda) olabilir..."

DR OZ: "Schools are a very appetizing opportunity. I just saw a nice piece in The Lancet arguing the opening of schools may only cost us 2 to 3%, in terms of total mortality. Any, you know, any life is a life lost, but ... that might be a tradeoff some folks would consider." 😳 pic.twitter.com/aifMeKTsIv — Aaron Rupar (@atrupar) April 16, 2020

Bu uzun açıklamanın "Okullar açılmalı, çocukların yüzde 2-3'ü ölür" diye kısaltılmış versiyonu, sosyal medyada viral oldu. Bu da Dr. Mehmet Öz'ün ekonominin yeniden açılması için bazı öğrencilerin hayatlarının gözden çıkarılmasını savunduğu izlenimini yarattı. ABD'li kullanıcılar #DrOz ve #FireDrOz (Dr Öz'ü kovun) etiketlerini Twitter'da gündem haline getirdi.

Dr. Oz is apologizing after he said: "The opening of schools may only cost us 2 to 3 percent, in terms of total mortality. Any, you know, any life is a life lost, but ... that might be a tradeoff some folks would consider." https://t.co/GA7d6GohWV — The Hill (@thehill) April 17, 2020

Dr. Öz'ün bahsettiği The Lancet dergisindeki makalede sözü geçen yüzde 2-3'lük ölüm oranı Britanya'daki öğrenci nüfusuna değil tüm nüfusa atıf yapıyor. Makalede geçen Britanyalı bilim insanlarının vardığı sonuç, okulları kapamanın koronavirüs ölümlerinin toplam sayısını yüzde 2-4 oranında azaltacağı yönünde. Araştırma Londra'daki Imperial College tarafından 16 Mart'ta online yayımlandı, iki gün sonra Britanya'da okulların kapatılması kararı açıklandı.

Tepkiler üzerine aynı gün özür yayımlayan Dr. Öz, kendisini yanlış ifade ettiğini savundu, ama tam olarak neyi kast ettiğine açıklık getirmedi:

"Fark ettim ki, okulları açmanın riskleri hakkındaki yorumların insanların kafalarının karışmasına ve kızmasına yol açmış ki, asla böyle bir niyetim yoktu. Konuşurken hata yapmışım."

I’ve realized my comments on risks around opening schools have confused and upset people, which was never my intention. I misspoke. pic.twitter.com/Kq1utwiCjR — Dr. Mehmet Oz (@DrOz) April 16, 2020

Öz'ün tartışmalı açıklamaları, Başkan Donald Trump'ın başını çektiği okullarla işyerlerinin bir an önce açılması taraftarları ile önce halk sağlığının garantiye alındığından emin olunması taraftarları arasındaki ihtilafa tuz biber ekti.

CNN'de değerlendirmelerde bulunan beyin cerrahı ve tıp yazarı Sanjay Gupta "Her hayat değerlidir ve işleri yeniden açmaya başlamak bağlamında feda edilmeleri, büyük meseledir. Ama bunlar tartışılmak zorunda olunan sorulardır" dedi.