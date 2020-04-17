'Trump'ın DSÖ'ye sunulan fonu kesme kararı, Çin'i küresel yapılarda lider konuma taşıyacak'

Sputnik'e demeç veren Freeman, "Bu karar, tüm dünyayı Çin'e uluslararası kurumlarda daha önemli bir rol üstlenme çağrısı yapmaya teşvik edecek, zira ABD bu kurumlardan çekiliyor" dedi.

1972'de Çin'de eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın tercümanı olarak görev yapan Freeman, Trump'ın bu kararı rasyonel politik düşüncelerle değil, anlık öfkeyle aldığına inandığını da kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı. Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savunmuştu.