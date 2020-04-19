Trump: Rusya ile ilişkilerimiz eskisi kadar iyi

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’ya uygulanan yaptırım baskısına ve Beyaz Saray’ın sert uygulamalarına rağmen Rusya ile ilişkilerin eskisi kadar iyi olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’ya uygulanan yaptırım baskısına ve Beyaz Saray’ın sert uygulamalarına rağmen Rusya ile ilişkilerin eskisi kadar iyi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Trump, bir gazetecinin, ‘ABD’nin aralarında Rusya’nın da bulunduğu bir dizi ülke ile ilişkilerinin bozulduğunu düşünmüyor musunuz’ sorusunu, “Hiç kimse Putin’e karşı benim kadar sert olmadı. O bunu herkesten iyi biliyor. Yaptırımlara bir bakın. Avrupa’daki gaz boru hattı ile neler yaptığıma bir bakın” diye yanıtladı ve ekledi:

“Fakat aynı zamanda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile aramız çok iyi, Rusya, Suudi Arabistan, OPEC+ ile anlaşma yapmayı başardım, bu anlaşma ile Teksas, Kuzey Dakota, Oklahoma ve diğer eyaletleri bizde kalacak.”

ABD'nin yaptırımları Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerini hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen aralıkta Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların da yer aldığı 2020 yılı savunma bütçesini imzalamıştı.

Aynı gün ABD Maliye Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Akım-2’nin borularını döşeyen İsveçli Allseas şirketi, ABD’nin açıklamasının hemen ardından çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.