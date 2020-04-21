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    Donald Trump

    Fiyatlarındaki çöküşün ardından ABD, 75 milyon varil ham petrol alacak

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetti.

    Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı" yorumunda bulundu.

    Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı" değerlendirmesinde bulundu. 

    Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

    'Valiler düşündüklerinden daha fazla kapasiteye sahip'

    Bazı valilerle yaşadığı solunum cihazı ve test kapasitesi krizine de değinen Trump, federal hükümetten yeterince yardım alamadıklarını savunan Illionis Valisi J.B. Pritzker ve Maryland Valisi Larry Hogan'a yüklendi.

    Trump, "Bazı valiler, düşündüklerinden daha fazla kapasiteye sahip. Bazı valiler test kapasitelerini anlamıyor. Mesela Illionis Valisi bunu anlamıyor, Maryland Valisi bunu anlamıyor." eleştirisinde bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2020 / JIM WATSON
    ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi

    ABD'deki Kovid-19 salgınının merkez üssü olan New York'un valisi Andrew Cuomo'ya ise kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "New York Valisi Cuomo, yarın Beyaz Saray'a gelecek, kendisiyle Oval Ofis'te göreceğiz" diye konuştu. 

    Ülke genelinde test için kullanılabilecek 5 bine yakın mekanın olduğunu belirten Trump, bu yerlerin yazılı olduğu listeyi de salonda bulunan gazetecilere gösterdi.

    Trump, koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılama noktasında da çok iyi iş çıkardıklarını savunarak, İtalya ve Meksika gibi bazı ülkelere de yardım edeceklerini kaydetti. 

    Trump, tedarik zincirini ülke içinde tutmak istiyor 

    Küçük işletmelere yapılacak ek yardım paketi konusunda Kongre ile görüştüklerini belirten Trump, "Bu paketin yarın Senato'da oylanacağını düşünüyoruz. Bu konuda ciddi ilerleme kaydedildi, çok iyi bir plan." değerlendirmesinde bulundu.

    Trump ayrıca hastaneler ve diğer sağlık merkezleri için Kongre'den 75 milyar dolarlık bir yardım paketi çıkması için de çalıştıklarının altını çizdi. 

    Salgın döneminde, üretimin ABD sınırları içinde tutulması gerektiğinin önemini anladıklarını kaydeden Trump, "Bu pandemi, hayati önemdeki tedarik zincirinin ülke içinde tutulması gerektiğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Bağımsızlığımızı dışarıdan temin edemeyiz. Yabancı ülkelere bağlı kalamayız. Kendimiz üretip kendimiz kullanalım." ifadelerini kullandı.  

    Trump ve PBS muhabiri arasında seçim mitingi diyaloğu

    Trump, virüs salgınının ciddiye aldığını savunurken, PBS Muhabiri Yamiche Alcindor'un "Ama şubat ve mart aylarında seçim mitingi düzenlediniz." demesi üzerine, "Beyaz Saray'dan aylardır ayrılmadım" dedi.

    Alcindor'un tekrar Trump'a mart ayındaki mitingini hatırlatması üzerine, "Martta miting mi düzenledim? Özür dilerim." dedi. 

    Aldıkları koronavirüs önlemlerinin de yerinde ve doğru olduğunu savunan Trump, "Bu önlemleri almasaydık milyonlarca insan ölürdü. Bu bir vahşet olurdu. Biz doğru olanı yapıp, ABD ekonomisinin faaliyetini durdurduk" diye konuştu. 

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, hastaların temas alanlarının araştırılması için tüm eyaletlere ekip gönderileceğini duyurdu. 

    ABD'de ham petrol eksi 37,63 seviyesine kadar indi 

    Ülkede, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi salı günü dolarken, kontrat sahiplerinin, fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

    Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise gün içerisinde yüzde 9'a varan azalışla 25,38 doları test etti.

    Etiketler:
    varil, Brent petrolün varil fiyatı, varil fiyatı, Mike Pence, Petrol, Koronavirüs, ABD
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