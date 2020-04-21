Koronavirüs önlemleri kenevir satışında patlamaya yol açtı: Günlerin daha hızlı ve ilginç geçmesini sağlayabilirler

ABD'de koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemlerin kenevir tüketiminde patlama yarattığı ve satışların geçen senenin aynı dönemine oranla iki kat daha fazla gerçekleştiği belirtildi.

ABD'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karantina önlemleri, ülkede kenevir satışının artmasına neden oldu.

İzolasyon nedeniyle artan stresle başa çıkmaya çalışan insanlar, eve teslim kenevir siparişleri vermeye başladı.

Kenevir ticaretinin 2016 yılında yasallaştığı Kaliforniya'da ise satışlarda patlama yaşandığı belirtiliyor.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları talimatının verildiği eyaletin Los Angeles şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Alex Brown, insanların kenevire olan ilgilerini "Endişeleri, stresi, bunun gibi şeyleri bastırmaya çalışmak, geceleri uyumalarına yardımcı olmak için" ifadeleriyle açıklıyor.

The Pottery isimli kenevir dispanserinde dağıtım şoförlüğü yapan 27 yaşındaki Brown, "İnsanların gerçekten yapacak çok şeyleri yok, kenevirle günlerinin daha hızlı ve ilginç geçmesini sağlayabilirler" dedi.

İnternet üzerinden kenevir satışlarının yapıldığı Flowhub'a göre, ABD'de koronavirüs önlemlerinin sıkılaşmasından bu yana Kaliforniya, Kolorado, Oregon ve Alaska gibi bölgelerde kenevir satışının geçen sene aynı döneme oranla yüzde 50 arttı.

Los Angeles'ın zengin Pasifik Palisades bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Patty Pappas ise, verdiği kenevir siparişleri için "Çoğu sadece kaygıyı hafifletmeye yardımcı olması ve bir şişe şarap veya biranın yerini alması için. Üniversiteden 3 çocuğum eve geldi ve bu stresli bir durum. Eşim de evden çalışıyor, bu yüzden her şey çok karışık" dedi.

Güney Kaliforniya'da kenevir dispanserileri bulunan The Glass House Group'un baş yöneticisi Kyle Kazan da, siparişlerin iki katın da üzerine çıktığını söyledi:

"Sosyal mesafeye uymaya çalışan her gün daha fazla sayıda insan, mağazaya gelmek yerine evden sipariş vermeye karar verdi."