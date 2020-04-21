New York'ta bir grup Dünya Sağlık Örgütü'ne koronavirüs davası açtı

New York'un banliyö ilçesi Westchester'ın üç sakininin bölge nüfusu adına yaptığı dava başvurusunda,

Koronavirüs pandemisinin yeni merkezi konumundaki ABD'de Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hedefe konuluyor.

En çok teyitli vaka ve ölümün bulunduğu eyalet olan New York'un banliyö ilçesi Westchester'ın üç sakini, DSÖ'ye dava açtı.

ABD'de salgının ilk yayıldığı yerlerden olan Westchester'ın üç sakini, ilçenin yaklaşık 1 milyonluk nüfusu adına grup davası açtıklarını dile getirdi.

Three men in Westchester, New York, are suing the World Health Organization, alleging it mishandled its response to the coronavirus pandemic. https://t.co/yWrIM33r20 — ABC News (@ABC) April 21, 2020

Davacılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye fon musluklarını kesme kararının gerekçelerini yankılayarak örgütü 'koronavirüsün yayılmasıyla ilgili bilgileri örtbas etmek, büyük ihmalkarlıkta bulunmak ve pandemi ilan etmekte çok geç kalmakla' suçladı.

Richard Kling, Steve Rotker ve Gennaro Purchia'nın dava başvurusunda DSÖ'nun 'salgın başladığında Çin'in faaliyetlerini yakından kontrol etmediği, tedavi için önerilerde bulunmadığı, ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesi gibi tavsiyelerde bulunmadığı, küresel müdahale koordine etmekte ve pandemi ilan etmekte geç kaldığı' suçlamaları sıralandı.

Üçlü DSÖ'ye 'Çin hükümetinin koronavirüsün vehametini örtbas komplosunda işbirliği yapmak' suçlaması da yöneltti. Ancak başvuruda Çin'e davalı olarak yer verilmedi.

New York'un White Plains bölgesindeki federal mahkemeye yapılan dava başvurusunda DSÖ'nün Westchester halkına verdiği 'ölçü ve hesaba sığmayan' zarar için tazminat talep edildi, ancak talebin içeriği belirtilmedi.