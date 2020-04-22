Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Yaşlılar ölmeye hazır, bütün ülkeyi feda etmeyelim" diyen ABD Teksas Vali yardımcısı Dan Patrick, tepki çeken ifadelerinin arkasında durarak "Yaşamaktan daha önemli şeyler var" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Teksas eyaleti Vali Yardımcısı Dan Patrick, geçen ay yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin normale dönmesi gerektiğini savunarak 'yaşlıların kendilerini feda edebileceğini' söylemişti.

ABD'li yaşlıların 'çocukları ve torunları için yaşama şanslarını feda edebileceği' yönündeki ifadeleri tepki çeken Patrick, geçen pazartesi günü Fox News'ta Tucker Carlson'un sunuculuğu yaptığı programda söz konusu görüşlerini yineledi.

'Yaşlılar ölmeye hazır' sözleri nedeniyle tepki çeken Teksas Vali Yardımcısı: Yaşamaktan daha önemli şeyler var https://t.co/WoYLZPhPTa pic.twitter.com/oHLVlRsIwO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 22, 2020

​Patrick, 'ölmek istemediğini' ancak ekonominin yeniden normale dönmesi için ABD'lilerin 'biraz risk almaları gerektiğini' savundu ve şunları söyledi:

"Sana o gece söylediğim şey, hayatta yaşamaktan daha önemli şeyler olduğuydu. Ülkeyi çocuklarım ve torunlarım için, hepimiz için korumak. Biraz risk alarak oyuna geri dönmemiz ve ülkeyi yeniden işler hale getirmemiz gerekiyor."